Junta Municipal elegirá a Luis Bello como nuevo intendente de Asunción

La Junta Municipal de Asunción oficializó la convocatoria a una sesión extraordinaria para este mañana miércoles 27 de agosto, a las 10:00 horas, en la que se elegirá al nuevo intendente de la capital, tras la renuncia de Óscar “Nenecho” Rodríguez.

El consenso dentro del bloque colorado, integrado por cartistas y concejales disidentes, se cerró en torno al actual intendente interino Luis Bello, quien asumiría oficialmente el cargo y completaría el mandato hasta el año 2026.

La resolución fue firmada por el presidente de la Junta Municipal, y establece como puntos del orden del día: la consideración de la renuncia de Rodríguez, la elección del nuevo jefe comunal y la toma de juramento correspondiente.

Los 15 concejales colorados acompañarán elección de Bello

De esta manera, los 15 concejales colorados: Nasser Esgaib, Juan Carlos Ozorio, Gabriel Calonga, César Escobar, Marcelo Centurión, Miguel Sosa, Javier Pintos, Mariano Cáceres, Luis Bello, Jesús Lara, Arturo Almirón, Daniel Ortiz Paranza, Carlos González, Juan José Arnold y Rosanna Rolón, se preparan para dar su voto a Bello y sellar la transición.

“No es un cheque en blanco”

El concejal disidente Javier Pintos confirmó el acuerdo, aunque aclaró que el respaldo no es incondicional. “Apoyo total, pero eso por lo menos de mi parte, no significa cheque en blanco”, afirmó. Además, señaló que la decisión de los disidentes responde a la necesidad de unidad en un contexto complejo: “Más bien porque la situación del municipio obliga a trabajar unidos entre todos”.

