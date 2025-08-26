Vallejo critica “capricho” de Peña para retener informe de Asunción

La diputada Rocío Vallejo (Patria Querida) criticó la falta de celeridad en el envío del informe sobre la intervención de la Municipalidad de Asunción, que fue entregado el viernes pasado por Carlos Pereira al Ministerio del Interior.

Señaló que, a diferencia de lo que sucedió con la intervención de Ciudad del Este, cuyo informe llegó al Congreso en menos de 24 horas, en el caso de la capital, el Ejecutivo está reteniendo el documento.

“Lo que está ocurriendo es de no creer. Parece un niño caprichoso que agarra la pelota y dice: ‘No voy a jugar con la ciudadanía’. Lleva el informe a su casa y lo esconde debajo de la cama”, afirmó Vallejo en comunicación con la 730 AM.

La legisladora recordó que durante la intervención, Carlos Pereira fue informando públicamente sobre las irregularidades de la gestión de Rodríguez, por lo que ahora resulta ilógico que el Ejecutivo oculte el informe final.

“Queremos leer el informe íntegramente, con documentos respaldatorios. Esta pelota no es del presidente, es de la ciudadanía”, sostuvo.

Denuncias contra “Nenecho”, sin avance

La diputada también exigió acción al fiscal general Emiliano Rolón. Recordó que existen múltiples denuncias contra el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, pero que no se registran avances. “Parece que quieren esconder la basura bajo la alfombra y esperar que termine este periodo”, expresó.

Vallejo insistió en que el problema de las irregularidades en la Municipalidad no se reduce a una sola persona. “No solamente ‘Nenecho’ debe responder. Una mala administración no se hace solo, hay un equipo detrás y hay que destapar quiénes son los responsables”, enfatizó.

Finalmente, la legisladora alertó sobre las consecuencias institucionales si se sigue ocultado el informe. “Sería muy triste que tengamos que recurrir a la Justicia para acceder a este informe”, concluyó.