Califican de “arriero’i” y “recurso’i” a Santi Peña por reacción contra concejala luqueña

El diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C) si bien dijo ya no estar sorprendido por la actitud autoritaria del gobierno “fascista” encabezado por Santiago Peña, sí consideró que esta vez tuvo una actitud de poco hombre al no admitir una crítica válida de una representante municipal de la ciudad de Luque, como es la concejal Belén Maldonado.

Lea más: Video: concejala increpa a Peña por el viaducto de Luque

“El presidente Peña demostró ser intolerante, una persona que lo que busca es no demostrar transparencia. Demostró ser un arriero’i (poco hombre) y un recurso’i (sin fundamentos) en pocas palabras. Que el presidente actúe así en contra de una valiente mujer, que lo que hacía es pedir transparencia pública, es una pena”, señaló el diputado opositor.

Maldonado, públicamente había reclamado por información sobre el proyecto de construcción de una autopista elevada en Luque, que afectaría zonas residenciales e incluso patrimonios culturales como la antigua estación del ferrocarril, ya que el intendente de Luque, el cartista Carlos Echeverría, negó reiteradamente a proveer datos sobre el pla.

Vaesken remarcó que el episodio, además de ser “una muestra de prepotencia” del mandatario, sirve para desenmascarar a Peña como parte de un plan autoritario y “fascista” por parte del cartismo y que va en escalada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Siempre hemos denunciado el copamiento de los organismo extrapoder y la centralización del poder de la República. Hoy están copando el sistema financiero, el uso y abuso del poder de la República”, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante ello, llamó a todos los sectores de la ciudadanía -no solo políticos- a tomar en cuentas esta señales y expresar su repudio, sobre todo en las próximas elecciones.

“Ahora también se vuelven autoritarios, típico de un gobierno que se muestra fascista e incluso secuestraron la ANR, por eso tenemos que estar atentos no solo del sector político sino también financiero”, insistió.