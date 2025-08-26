Video: concejala increpa a Peña por el viaducto de Luque

La concejala liberal de Luque, Belén Maldonado, interrumpió un discurso del presidente Santiago Peña cerca del mediodía de este martes, para presentarle un reclamo.

Aseguró que los ediles locales agotaron todas las instancias hasta tener que llegar a este momento, pero no lograron conversar con él de ninguna manera.

“La ciudadanía está preocupada por la construcción de un viaducto que creemos le va a perjudicar enormemente a la ciudadanía luqueña. No tenemos información sobre ese viaducto porque este señor intendente nos está ocultando, la junta municipal no tiene acceso a esos documentos, señor Presidente”, manifestó.

Mientras el Peña le señalaba que “ya está” y le pedía el micrófono, la concejal agregó: “Nosotros necesitamos que nos escuche, acá hay una ciudadanía indignada también, no todos están contentos, no todos están conformes con lo que están haciendo Presidente, hay gente que también está indignada. Quiero que le escuche, presidente, a los vecinos”.

Peña dice que concejala hace “proselitismo”

El presidente Peña logró sacarle el micrófono y la acusó de hacer campaña proselitista. Mientras el mandatario le respondía, sus guardias la alejaban de manera violenta.

“Bueno, ya está (...) Ya te dejé... Lastimosamente, esta señorita está haciendo proselitismo político. Está haciendo proselitismo político, lastimosamente. Quiero contarle a esta concejal municipal, desde hoy la ciudad de Luque, el distrito, está recibiendo el mayor número de obras públicas en la historia del Paraguay, 300 millones de dólares que han beneficiado a las familias luqueñas. Yo voy a escuchar todas las críticas, pero no voy a permitir que quieran engañar a la gente por un deseo político, ya vamos a tener tiempo de enfrentarnos en las urnas”, le desafió.

Comerciantes de Luque están preocupados, dicen

La autopista elevada atravesaría la ciudad y los pobladores temen que Luque se convierta en una ciudad “de paso” y eso afecte la economía.

“Va a perjudicar a nuestros comerciantes, va a haber una elevada contaminación de nuestros aires y van a dañar un patrimonio, como lo es la Estación del Ferrocarril. Y van a eliminar también nuestro único espacio verde, la ciclovía”, lamentó la concejala en contacto con ABC TV.

Agregó que hace diez años arrasaron con la ciclovía y eliminaron numerosos árboles para una obra que nunca se concretó. “Lo grave es que no nos consultan, hay un atropello, se hizo a espaldas de la ciudadanía y el mes que viene ya comienzan las obras y nosotros no tenemos acceso al proyecto, desde la Junta Municipal”, cuestionó.