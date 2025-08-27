“Te va a doler y mucho”: los supuestos mensajes amenazantes de Nenecho al interventor

El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, denunció que había recibido amenazas a través de WhatsApp. Aunque Pereira no dio nombres, se presume que fueron mensajes enviados supuestamente por el exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez.

A continuación, una transcripción literal de la supuesta retahíla de mensajes amenazantes que el exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez le habría enviado al interventor Carlos Pereira:

“Buen día Sr! Mira que yo te respetaba bastante!! Pero jamás imaginé que te ibas a comportar así! Vos sabes que yo no soy delincuente! Y me quisiste hacer quedar!

Pero arriba hay un Dios que todo lo ve!

Que nos va a juzgar por nuestros actos

Ojalá no te duela tanto sentir cuando se apague esa luz que te mueve a vos y está a punto de apagarse!

Ojalá no te pese

Porque lo que hiciste conmigo NO se hace

Y te va doler y mucho!!!!

Te apreciaba y respetaba!!!

Y no encontraste un carajo!!

Porque sabes que no soy delincuente

Pero nos vamos a volver a encontrar!!" (sic)

Riera confirmó que Pereira recibió amenazas

El ministro del Interior, Enrique Riera, confirmó ayer martes que el interventor de Asunción, Carlos Pereira, recibió amenazas.

Según dijo, el funcionario ya había sido objeto de intimidaciones desde el inicio del proceso de intervención de la Municipalidad de Asunción.

Por es motivo, se reforzó la seguridad de Pereira y su familia desde ayer.