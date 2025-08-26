Interventor de Asunción recibe amenazas

El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, recibió hoy amenazas, según confirmó el ministro del Interior, Enrique Riera.

Riera reveló que Pereira ya había recibido amenazas durante todo el proceso de intervención de la Comuna, que concluyó la semana pasada.

El ministro señaló que se reforzó la seguridad de Pereira y de su familia ante esta situación.

“Ya tiene seguridad y va a seguir teniendo todo el tiempo que necesite. De momento, le dije que tome precauciones básicas y no se exponga, que la cosa -por lo visto- está mucho más caliente de lo que la gente imaginaba”, afirmó.

Recomendó guardar mensajes

Sobre los detalles de la amenaza, indicó que el contenido desconoce, ya que aún no ha podido hablar con el interventor sobre el tema.

Riera agregó que le recomendó guardar las amenazas en caso de que quiera avanzar a una denuncia formal.

En ese sentido, resaltó que el Ministerio del Interior tiene la capacidad de investigar el caso.