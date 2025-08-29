Contraloría luqueña repudia silencio de ediles sobre pasarela elevada

La Contraloría Ciudadana de Luque, mediante sus redes sociales, solicitó a los concejales luqueños a que informen las decisiones que tomaron con respecto al proyecto de autopista elevada que pretende ejecutar el Gobierno Central en la ciudad y que generó una serie de reclamos ciudadanos.
“No más discursos, sino acciones. La ciudadanía luqueña merece respeto”, reza parte del comunicado.
Se agrega que hasta la fecha solo la concejala Belén Maldonado (PLRA) se posicionó sobre el punto y que se necesita más información sobre el proyecto estatal.
Incluso la edil reclamó la falta de información al propio presidente Santiago Peña durante un acto publico en Luque, de donde fue sacada a empujones por los escoltas presidenciales.
Además el presidente Peña minimizó el reclamo de la concejala y la acusó de hacer proselitismo, pero no contestó el reclamo ciudadano.
El martes último incluso vecinos que estarían afectados con el trazo de la pasarela elevada llegaron hasta la sesión de la Junta Municipal donde exigieron más claridad al proyecto. Sin embargo, hasta la fecha el intendente de la ciudad, Carlos Echeverría (ANR, HC) no socializó el proyecto con los luqueños.