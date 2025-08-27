Presidente Peña no actuó como estadista, dice senadora

“El presidente tuvo dos errores de principiante, uno darle su micrófono y luego haberle quitado. ¿Como en un acto va a darle el micrófono y no sabes si es su amiga o enemiga?, dijo la senadora Celeste Amarilla (PLRA).

La parlamentaria agregó que tenía un concepto diferente hacia Santiago Peña y que con la concejal luqueña Belén Maldonado no actuó como un estadista, que no estuvo a la altura de su investidura presidencial.

“Le tenía en otro concepto, antes que sea presidente lo conocía de otra forma. Nunca pensé que iba a tener estos arrebatos él. Nunca otro presidente de la Republica actuó así, no estuvo a la altura de su investidura”, manifestó la senadora.

La parlamentaria agregó que Santiago Peña debía haber escuchado a la edil y luego darle una respuesta de estadista y sobre todo impedirle a sus guardias el trato violento que tuvo con una autoridad electa.

“El tenía que haber impedido que los guardias le saquen. No, señores a la señora le dejan allí, debió decir. No tuvo la respuesta de un estadista. Él tenía que haber dejado que diga todo lo que ella quería y después decirle mañana le espero en mi despacho”, puntualizó Celeste Amarilla.

Peña, el más proselitista

Por su lado, la senadora Esperanza Martínez (FG) criticó el menosprecio y la respuesta dada por Santiago Peña al decir que la concejal Maldonado solo estaba haciendo proselitismo.

“Se equivoca el presidente Peña si cree que haciéndose el intolerante a las críticas, la gente va a creer que tiene independencia y vuelo propio.No solo trata despectivamente a una representante de los vecinos de Luque, sino que le acusa de hacer proselitismo”, escribió la senadora en su cuenta de X.

Agregó que el que más hace proselitismo a favor del oficialismo es justamente Santiago Peña, pues es común ver a candidatos colorados a la municipales tomar protagonismo en los actos oficiales de la Presidencia.

En el acto donde la edil Maldonado irrumpió, estaban intentando posicionar la imagen del diputado Diego Candia (ANR-HC), quien es uno de los nombres que baraja el cartismo en Luque como precandidato a intendente, teniendo en cuenta que la candidatura del concejal Arnaldo Baeza (ANR-HC) no prende.

" ¡Justamente él! El presidente de los videitos y anuncios falsos, el que dice que a los cargos se llega por afiliación, no por títulos. Es cierto lo que reclama la concejala, vecinos de Luque están muy preocupados por las obras", dijo Martínez.

Manifestó que la ausencia de información hace que la ciudadanía luqueña se preocupe porque ve que será un negociado.

“Denuncian falta de información, presiones para firmar documentos y gente que ingresa a sus domicilios para realizar mediciones. Entienden perfectamente que más que una obra que beneficie a la ciudad y que mejore su calidad de vida, se trata de un gran negociado para que la rosca de mafiosos que gobierna se enriquezca aún más. Mi solidaridad con la concejala Belén Maldonado. ¡Ni un paso atrás!“, escribió Martínez.