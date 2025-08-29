“Niñero” de nepobabies será jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción

El asesor jurídico y director interino de la Dirección General de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, Máximo Medina, será comisionado a la Municipalidad de Asunción a pedido del nuevo intendente, Luis Bello. El funcionario, conocido por ser “niñero” de los nepobabies, será su jefe de gabinete.