Política

“Niñero” de nepobabies será jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción

El asesor jurídico y director interino de la Dirección General de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, Máximo Medina, será comisionado a la Municipalidad de Asunción a pedido del nuevo intendente, Luis Bello. El funcionario, conocido por ser “niñero” de los nepobabies, será su jefe de gabinete.

Por ABC Color
29 de agosto de 2025 - 17:14

Máximo Gabriel Medina fue director general jurídico y hasta ahora era director interino de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados. Su salario inicial llegó a ser de G. 5.000.000, pero luego de abandonar Fuerza Republicana y pasarse al cartismo, tuvo un meteórico incremento para superar los G. 28.000.000.

Con su segundo cargo, Medina fue conocido por defender en reiteradas ocasiones a los “nepobabies” -Montserrat Alliana entre ellos- hasta el punto de alegar que no existían casos de nepotismo en la Cámara Baja.

Afiche de la candidatura de Máximo Medina.
Afiche de la candidatura de Máximo Medina.

Desde el momento en que estallaron los casos de diputados que ubicaron a su parentela en Diputados, las autoridades interinas negaban a responder a las consultas y proveer información, mientras que en las ocasiones que se solicitaban audiencias con Medina, se alegaba que este no se encontraba.

Nuevo jefe de gabinete de Asunción

Ahora y por pedido del intendente de Asunción, Luis Bello, el funcionario del Congreso será comisionado a la Municipalidad de Asunción, donde se espera que ocupe el cargo de jefe de Gabinete y así continuará con un jugoso salario.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Comisionamiento de Máximo Medina a la Municipalidad de Asunción.
Comisionamiento de Máximo Medina a la Municipalidad de Asunción.

Lea más: Nepotismo: Diputados pone trabas a la transparencia

Enlace copiado