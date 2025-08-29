“Niñero” de nepobabies será jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción

Máximo Gabriel Medina fue director general jurídico y hasta ahora era director interino de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados. Su salario inicial llegó a ser de G. 5.000.000, pero luego de abandonar Fuerza Republicana y pasarse al cartismo, tuvo un meteórico incremento para superar los G. 28.000.000.
Con su segundo cargo, Medina fue conocido por defender en reiteradas ocasiones a los “nepobabies” -Montserrat Alliana entre ellos- hasta el punto de alegar que no existían casos de nepotismo en la Cámara Baja.
Desde el momento en que estallaron los casos de diputados que ubicaron a su parentela en Diputados, las autoridades interinas negaban a responder a las consultas y proveer información, mientras que en las ocasiones que se solicitaban audiencias con Medina, se alegaba que este no se encontraba.
Nuevo jefe de gabinete de Asunción
Ahora y por pedido del intendente de Asunción, Luis Bello, el funcionario del Congreso será comisionado a la Municipalidad de Asunción, donde se espera que ocupe el cargo de jefe de Gabinete y así continuará con un jugoso salario.
