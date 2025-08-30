Kattya González asegura que el cartismo recibirá “una paliza importante” en Ciudad del Este

En Ciudad del Este ayer se dio el lanzamiento oficial de la candidatura de Daniel Mujica (YoCreo) para las elecciones complementarias del 9 de noviembre, que definirán al sustituto de Miguel Prieto, destituido intendente de la capital altoparanaense.

En entrevista con ABC Cardinal, la exsenadora y referente opositora Kattya González, quien participó del evento, afirmó que la ciudadanía esteña enviará un mensaje político contundente en las urnas.

“La ciudadanía esteña, conversando con ellos en las calles, creo que va a redoblar la apuesta, va a dar un mensaje superinteresante en las urnas, un mensaje de protesta ante un hecho que desestabilizó”, dijo al referirse a la destitución de Prieto.

“Acá se le va a dar una paliza importante”

Adelantó que el cartismo se llevará una derrota significativa en las elecciones esteñas.

“Acá se le va a dar una paliza importante. Y acá hay mucha gente autoconvocada, todo el sector empresarial, prácticamente, los jóvenes también, que van a estar haciendo de veedores en ese acto electoral”, aseguró.

González señaló que la única manera de alterar el resultado sería a través de hechos violentos.

“La única manera de empañar esta boca de urna, que hoy es masiva, es que ellos sean violentos. Salvo que usen ese nivel de violencia, no va a haber novedades”, expresó.

Críticas al modelo prebendario

La exsenadora también cuestionó al cartismo por recurrir a la entrega de cargos para ganar adhesiones. “Tanto es así que tienen que prometer mil quinientos cargos. Eso fue la mejor campaña que se le pudo hacer a Dani Mujica”, dijo.

“Estamos hablando de 300.000 habitantes que nuevamente son puestos en peligro por generar ese modelo prebendario que no da beneficios a la gente. 300.000 versus 1.500 va a ser la apuesta”, agregó.

Las elecciones complementarias del 9 de noviembre serán clave para definir quién completará el mandato de Miguel Prieto, referente de YoCreo.