Aplanadora de Santi hace de pasapapeles y por la ventana sanciona paquete de leyes de “incentivos”

En un nuevo atropello de la “aplanadora” cartista, la Cámara Baja sancionó en una sesión extraordinaria “sorpresa” un paquete de tres leyes pedidas por el presidente de la República, Santiago Peña. Estos expedientes ingresaron a Diputados apenas el día antes y, por ende, contaban con nulo debate. Se trata de supuestos proyectos de incentivos fiscales.