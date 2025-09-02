Política

Aplanadora de Santi hace de pasapapeles y por la ventana sanciona paquete de leyes de “incentivos”

En un nuevo atropello de la “aplanadora” cartista, la Cámara Baja sancionó en una sesión extraordinaria “sorpresa” un paquete de tres leyes pedidas por el presidente de la República, Santiago Peña. Estos expedientes ingresaron a Diputados apenas el día antes y, por ende, contaban con nulo debate. Se trata de supuestos proyectos de incentivos fiscales.

Por ABC Color
02 de septiembre de 2025 - 13:19
En Cámara de Diputados, en una repentina sesión extraordinaria, sancionó de un plumazo y sin debate un paquete de tres leyes impulsadas por el Ejecutivo.
La mayoría cartista una vez más hizo de la suyas y, en una sesión extraordinaria, incluyó y sancionó sin debate previo tres iniciativas: 1) el proyecto de ley“que establece la política nacional para la producción y el ensamblaje de equipos eléctricos, electrónicos, electromecánicos y digitales”; 2) proyecto de ley “del nuevo régimen de maquila” y 3) el proyecto de ley “que establece el nuevo régimen de incentivos fiscales para la inversión nacional y extranjera”.

Dos de los proyectos (el 1 y 3) ingresaron apenas ayer, lunes 1 de septiembre, a la cámara, mientras que el de maquila tuvo entrada el pasado viernes, y ya fueron sancionados sin siquiera ser sometidos a un análisis serio y mucho menos a audiencias públicas.

El diputado Raúl Benítez (Independiente) intentó apelar a un tratamiento serio de estos proyectos y permitir al menos unos días de debate, pero se impuso la irracional mayoría cartista, que no admitió argumentos.

Los diputados opositores Carlos Pereira Rieve y Enrique Antonio Buzarquis (ambos PLRA) advirtieron que, para atraer inversiones, no basta con supuestos incentivos fiscales, mientras falte seguridad jurídica y previsibilidad en nuestro país.

El proyecto “que establece la política nacional para la producción y el ensamblaje de equipos eléctricos, electrónicos, electromecánicos y digitales" plantea incentivos con reducción impositivas a empresas nacionales o extranjera de estos rubros supuestamente para incentivar la inversión y la generación de empleos.

Todo el tratamiento se dio en poco más de una hora, iniciando a las 11:53 y culminando alrededor de las 13:00.

Noticia en desarrollo.

