Intendente de Limpio redactó una carta a Nicolás Maduro, ¿qué le dijo?

El intendente de Limpio, Optaciano Gómez, confirmó que firmó una carta enviada al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En dicha nota, el jefe municipal expresó su “más firme y solidario apoyo en los difíciles momentos que atraviesa el hermano pueblo venezolano”, en relación con la tensión que enfrenta Venezuela con Estados Unidos.

El líder municipal mencionó además la memoria del Mariscal Francisco Solano López, quien lucho por el Paraguay, y la protección del santo patrono de la ciudad de Limpio, San José.

“Confiamos en que, con fortaleza y determinación, el pueblo venezolano saldrá adelante y continuará construyendo un futuro de paz, dignidad y esperanza”, señala un fragmento de la nota.

La explicación del intendente

Consultado por ABC, Gómez aseguró que no se trata de un respaldo político a Maduro, sino de un gesto de apoyo al pueblo venezolano. Recordó que años atrás el gobierno de Hugo Chávez facilitó vuelos gratuitos para operaciones oftalmológicas de pobladores de Limpio, lo que, según dijo, dejó un recuerdo de gratitud en la ciudad de Limpio.

“Esto no es apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, es al pueblo de Venezuela. Yo soy paraguayo y siento mucho lo que ocurrió en la Guerra de la Triple Alianza. Por eso firmé”, expresó.

El intendente también aclaró que fue una iniciativa personal. “Es netamente responsabilidad mía. No tengo nada contra nadie ni hago política con esto. Es un gesto solidario hacia un pueblo que alguna vez también ayudó al nuestro”, afirmó.