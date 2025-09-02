Manifestación de la ANDE: cartismo acepta postergar por 15 días creación de “superministerio” de Industria y Comercio

Esta tarde, durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, a solicitud del vicelíder de la bancada de Honor Colorado, Miguel Del Puerto, se aprobó postergar por dos semanas el tratamiento del controvertido proyecto de ley que pretende que el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) gane poder absorbiendo a otras instituciones como el Viceministerio de Minas y Energías y la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur).
Este proyecto movilizó hoy al Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) que denuncia que el objetivo real de traspasar el Viceministerio de Minas y Energías, actualmente a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), bajo la influencia del MIC, es para debilitar a la ANDE y fomentar la privatización.
Del Puerto no dio mayores argumentos para el pedido de aplazamiento, que fue aprobado sin oposición, con lo cual, en dos semanas el Gobierno intentará convencer a los sectores críticos a esta iniciativa.
Aunque en menor proporción, desde el sector turístico también mostraron sus reparos respecto a que la actual Senatur (que ahora responde a la Presidencia) pase a estar bajo la sombra del MIC.
