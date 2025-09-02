Manifestación de la ANDE: cartismo acepta postergar por 15 días creación de “superministerio” de Industria y Comercio

Mientras en las calles del microcentro se movilizaban en protesta funcionarios sindicalizados de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la Cámara de Diputados admitió postergar por 15 días el proyecto de ley que “crea el ministerio de industria, comercio, turismo, minas y energía”, que los puso “en pie de guerra” contra el Gobierno.