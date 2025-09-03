Peña premia a hija de gobernador D’Ecclesiis con ascenso en consulado en Río

El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el Decreto N° 4469, con fecha 2 de setiembre, por el cual se dan “por terminadas las funciones, se roten, se designen v asignen categorías presupuestarias a funcionarios en representaciones diplomáticas y oficinas consulares de la República del Paraguay”.

En el decreto, el presidente Peña dispone que la funcionaria con el rango de oficial en el Consulado paraguayo en Río de Janeiro, Brasil, Carolina D’Ecclesiis Ferreira, ascienda de rango de primera secretaria con categoría D26.

Carolina es hija del gobernador cartista de San Pedro, Freddy D’Ecclesiis.

Conforme al nuevo rango, de oficial pasa a cónsul de primera, categoría D26, con un salario de US$ 4.505. Su salario de oficial era de US$ 3.497. Es decir, el aumento es de US$ 1.008.

Con el ascenso también sube el plus por alquiler y costo de vida, conforme a tabla de las Naciones Unidas.

Asumió el cargo en el 2013

En diciembre de 2023, Carolina D’Ecclesiis Ferreira, logró salvarse de una gran barrida tras asumir el presidente Santiago Peña. Pasaron los cambios en el servicio exterior pero la hija del gobernador cartista sigue como oficial en el Consulado en Río de Janeiro, cargo que asumió en diciembre de 2013, durante el gobierno de Horacio Cartes.

Carolina se mantuvo en el cargo luego que su padre confirmara que su padre retornó al cartismo.

El entonces abdista D’Ecclesiis anunció en junio de 2023 –poco después de ganar las elecciones del 30 de abril– su pase al cartismo, agradeció al expresidente de la República Mario Abdo Benítez por su apoyo al departamento de San Pedro. Aseguró que su cambio es “por el bien de mi pueblo” y su compromiso es “mejorar la vida de nuestros compatriotas”.

No obstante, los antecedentes revelan que Carolina D’Ecclesiis Ferreira ya sufrió las consecuencias de que su padre no estuviera alineado al cartismo. Había sido destituida en el año 2017 por el entonces gobierno de Horacio Cartes.

La decisión se dio porque su padre, el entonces diputado D’Ecclesiis, dejó el cartismo y se pasó al movimiento Colorado Añetete en plena interna presidencial del 2017.

En 2019, ya bajo el gobierno de Mario Abdo Benítez, Carolina D’Ecclesiis Ferreira logró regresar como oficial en el Consulado en la ciudad de Río de Janeiro.

Nombran dos políticos en la Embajada en EE.UU.

El presidente Peña también designó a dos funcionarios políticos, es decir, no forman parte del escalafón diplomático. Fueron designados Carlos Alexis Paredes Astigarraga y Lidia Patricia Noemí Marchewka Brooking.

La embajada está a cargo del senador cartista con permiso Gustavo Leite, cuestionado por el informe de la Comisión “garrote” y vinculado en la Argentina con el fentanilo mortal, según publicaciones del vecino país.

Según el documento Paredes es nombrado en el rango de ministro (categoría D30) y salario será de US$ 7.641.

En tanto, Marchewka Brooking fue nombrada en el rango de consejera (categoría D28). Su salario será de US$ 5.936.

Conforme a publicaciones, Carlos Alexis Paredes Astigarraga, entonces funcionario del Banco Central del Paraguay y comisionado a la Gobernación de Central, entonces a cargo Hugo Javier González (condenado), fue denunciado porque no asistió a su lugar de trabajo pero mensualmente está cobrando G. 4.950.000 en concepto de salario, supuestamente por cumplir funciones en la Dirección General de Gestión y Desarrollo de las personas, de 7:00 a 15:00.

Por su parte, Lidia Patricia Noemí Marchewka Brooking fue funcionaria del Ministerio de Hacienda, bajo la gestión de Dionisio Borda.