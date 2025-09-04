Bachi niega protección a Nenecho: “Los que se van presos son los colorados”

En conversación con medios de comunicación este jueves, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez (ANR, Partido Colorado), presidente del Congreso Nacional, comentó sobre la acusación presentada por el Ministerio Público contra el exintendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR) por supuesta lesión de confianza y asociación criminal, y negó que el oficialismo cartista en el Poder Legislativo vaya a operar para proteger al exjefe comunal, también perteneciente al cartismo.

Ayer miércoles, la Fiscalía presentó formalmente una acusación contra el exintendente Rodríguez y otras 14 personas, incluyendo a su exjefe de gabinete Wilfrido Cáceres, por supuesta lesión de confianza y asociación criminal por la presunta compra irregular de insumos de limpieza para la Municipalidad de Asunción entre 2020 y 2021.

La Fiscalía afirma que esas operaciones resultaron en sobrefacturaciones y simulaciones de entregas de productos que causaron un daño patrimonial de más de 1.800 millones de guaraníes a la Comuna asuncena.

“La Fiscalía tiene que comprobar”

Al preguntársele su opinión sobre la acusación de la Fiscalía contra el exintendente Rodríguez, el senador Núñez - una de las figuras claves del cartismo en el Congreso – se limitó a decir que “la Fiscalía tiene que trabajar” y “comprobar” las acusaciones.

El legislador colorado hizo un “paralelismo” entre la situación del exintendente Rodríguez con la del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo), quien recientemente fue imputado por supuesta lesión de confianza y uso de documentos falsos por el supuesto desembolso irregular de unos 311 millones de guaraníes a entidades sin fines de lucro para obras y servicios que, según la Fiscalía, nunca se realizaron.

“Uno tiene siete denuncias, el otro tiene más de 50 porque hubo inacción y chicaneo de diferentes actores políticos”, dijo el senador Núñez, aunque no entró en más detalles sobre esas afirmaciones.

“¿Impedí que mi hermano se vaya preso?”

Ante una consulta de ABC Color sobre la posibilidad de que el cartismo intente proteger a Rodríguez ante la acusación que enfrenta, el senador Núñez respondió: “Yo soy del Poder Legislativo, no sé a qué se refiere”.

“Los que se van presos son los colorados y los que sus causas se extinguen son los del partido de ustedes” dijo a una periodista de ABC. ¿Cómo puedo impedir? ¿Impedí que mi hermano se vaya preso?”

Ese comentario hace referencia al hermano del senador Núñez, Óscar “Ñoño” Núñez, exgobernador del departamento de Presidente Hayes, quien fue condenado a 11 años de prisión en 2023 por lesión de confianza y administración en provecho propio cuando estaba al frente de la Gobernación de ese departamento chaqueño.

Según la sentencia contra “Ñoño” Núñez, la Fiscalía pudo probar que el exgobernador causó un perjuicio patrimonial de más de 42 mil millones de guaraníes a la Gobernación de Presidente Hayes.

Sin embargo, la sentencia aún no está firme y, luego de un año de reclusión en la cárcel militar de Viñas Cué, al exgobernador Núñez se le otorgó arresto domiciliario para seguir desde su domicilio el proceso en su contra, que continúa en etapa de apelación.