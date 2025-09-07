Latorre descarta candidatura propia y apunta a Alliana como presidenciable de Honor Colorado

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, se desmarcó de las versiones que lo mencionaban como posible candidato a la Presidencia de la República por el movimiento Honor Colorado. En cambio, aseguró que el actual vicepresidente, Pedro Alliana, reúne todas las condiciones para encabezar la chapa presidencial del cartismo.
“El candidato a presidente de la República del movimiento Honor Colorado se llama Pedro ‘Mangui’ Alliana. Fue gobernador, diputado nacional, presidente de la Cámara de Diputados en varios periodos, presidente del Partido Colorado, vicepresidente. Es una persona con posición y compromiso con nuestro país comprobado, y el candidato es Pedro Alliana”, sostuvo Latorre.
El diputado cartista destacó la trayectoria y los méritos políticos de Alliana, asegurando que existe un consenso dentro del movimiento en torno a su figura. “Sin pestañear te digo Pedro Alliana. Creo que hay un consenso con respecto a la figura que tiene que encabezar”, afirmó.
Dupla presidencial
En cuanto a la conformación de la dupla presidencial, Latorre señaló que allí se abre un abanico de posibilidades con referentes de distintos sectores de Honor Colorado. Mencionó entre ellos a Juan Carlos Baruja, César Sosa, Basilio “Bachi” Núñez, Antonio Barrios, Derlis Maidana, Marcelo Soto, Norma Zárate y Landy Torres, entre otros dirigentes.
“Cuando pensamos en quién debe ser el candidato a presidente, todos van a coincidir en que es Pedro Alliana. Ahora, cuando hablamos de quién lo acompañará, ahí surgen varios nombres con trayectoria y capacidad para cumplir la tarea”, explicó el titular de Diputados.