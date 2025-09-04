Latorre dice que no copiará atornillamiento de Bachi “durante su presidencia”

“Mientras yo sea presidente, las elecciones (de mesa directiva) en la Diputados se realizarán anualmente como se venían realizando”, afirmó el actual presidente de Diputados, el cartista Raúl Latorre, que, no obstante, ya lleva un “atornillamiento” de hecho, pues en junio pasado comenzó su tercer periodo consecutivo al frente de la Cámara Baja.

Esto, en respuesta la jugada hecha en la víspera por el presidente del Congreso, senador cartista Basilio “Bachi” Núñez que ayer adelantó su elección “en paquete” ya por los periodos 2027 y 2028 (atendiendo que este mandato que ya está en el cargo va hasta junio de 2026).

Latorre fue cauteloso para evitar entrar en una confrontación con “Bachi” y el Senado, diciendo que “cada Cámara tiene su dinámica en particular” y que respetan la decisión autónoma de cada cámara.

También se le recordó que actualmente las elecciones en Diputados se realizan por adelantado, y que anteriormente se concretaban al inicio oficial del periodo legislativo (30 de junio). Desde 2022, en Cámara Baja se adelantó la feca de elección a la primera sesión a la vuelta del receso parlamentario, en marzo.

“Entonces vamos a ser más específicos, mientras yo sea presidente de la Cámara de Diputados, no vamos a adelantar elecciones, van a ser por el periodo de un año, respetando la dinámica de los otros colegiados. Esa es la visión que yo tengo para la Cámara de Diputados y, llegado el momento, quién tenga la mayoría, ese será el presidente”, señalo.

Sobre la posibilidad de una alternancia, atendiendo en cuenta sus tres periodos consecutivos que ya lleva como presidente, dijo que no está eso en sus manos, pero que cree que “cualquiera de sus colegas” podría asumir el cargo en las próximas elecciones, una expresión habitual de quienes llegan a la presidencia.

“Este es un cuerpo colegiado, estamos en una democracia, la dinámica naturalmente es intensa, creo que hay colegas con gran capacidad en diferentes espacios políticos”.