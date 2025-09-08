Contratada por Dinavisa dice estar alejada de su hermano concejal

Fanny Pereira Bello, representante legal de la empresa RH Group, recientemente adjudicada por una licitación en la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), negó cualquier vínculo actual con su hermano, el concejal de Limpio, Gustavo Alberto Pereira Bello (ANR-HC).

El concejal cartista recientemente ha sido objeto de una denuncia por parte del Instituto de Previsión Social (IPS) por supuesto cobro indebido de honorarios.

Hermana en juicio

Al ser consultada sobre la relación su hermano, Fanny Pereira afirmó rotundamente: “es mi hermano, pero no tengo nada que ver con él ni nos hablamos, justamente por lo que estás investigando y por muchas otras cosas más”.

Insistió en que no tienen “ningún vínculo” y “ni el saludo”. Añadió que llevan años sin relacionamiento como hermanos y que incluso tiene demandas en contra de su hermano, tanto por asuntos del ámbito familiar cómo por deudas impagas.

Sobre la licitación

La empresa RH Group, fue adjudicada el 31 de julio de 2025 con un contrato con la Dinavisa, para brindar el servicio de tercerización de personal técnico y administrativo para la institución a cargo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspbs).

El valor máximo previsto en el contrato asciende a G. 3.000.000.000 y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. Actualmente, el proceso de selección de personal para estos cargos está en curso, con entrevistas a los postulantes.

Según Fanny Pereira, el proceso donde participaron con la empresa RH Group fue un concurso público que ganaron “por mejor precio” y la experiencia acumulada.

La empresaria destacó que RH Group tiene 26 años en el mercado y ha trabajado previamente para el estado con instituciones como Sinafocal e Itaipú, siendo esta la primera vez que lo hacen para Dinavisa. Agregó que desconoce si Gustavo Pereira Bello tiene algún vínculo con Dinavisa o el Mspbs.

Tras el contacto, el equipo de ABC Color pudo corroborar las documentaciones judiciales que revelan conflictos judiciales entre ambos desde el 2021.