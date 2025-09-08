Leite es ejemplo de la hipocresía y la humillación, cuestiona Raúl Benítez

El diputado Raúl Benítez (Independiente) dijo que lo que genera molestia no es que el embajador Gustavo Leite “se humille” al mostrarse “genuflexo” ante el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, porque siempre se comportó así, sino que le disgusta que lo que se pisotee sea la imagen del país.

Benítez destacó que la actitud de Leite, si bien es hipócrita, no sorprende para nada, porque el cartista “es el ejemplo de la hipocresía en la política paraguaya”.

“Primero decía que estaba en contra de las oeneges (Organizaciones no gubernamentales) y había sido tenía una oenegé. Segundo estaba en contra de las agendas extranjeras, y el se pone un quepi arrodillándose al presidente de los EE.UU., mostrandose genuflexo y humillando la imagen de la República”, criticó.

El mismo hizo alusión a que Leite fue uno de los impulsores de la “Ley Garrote” contra los “oenegeros”, hasta que luego se pilló que era uno de ellos, ya que fue tesorero de la Asociación Civil Comunidad Cenáculo del Paraguay, que además recibió fondos de Itaipú Binacional.

Insistió en que no es sorpresa para nadie, ni importa su actitud y la imagen personal que deje, ya que “su hoja de ruta política siempre fue de la genuflexión, la hipocresía y siempre fue la de seguir agendas extranjeras”, pero lo que sí “molesta es que él es el verdadero cipayo, se fue y ha humillado la imagen de la República”.

Además de haber sido pillado como “oenegero”, Leite integró la “Comisión Garrote” del Congreso, cuya actuación e informe fue duramente criticado por esta administración de Trump, por perseguir sectores críticos al gobierno, incluida a la prensa.

Ante ello, Benitez culminó diciendo: “Es una lástima que tengamos a una persona que humilla a la República del Paraguay, que muestra al país como uno que no tiene soberanía”.