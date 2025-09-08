Supuesto desvío de “Nenecho”: ¿cómo avanza la investigación de Fiscalía?

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el fiscal Luis Piñánez, miembro de un equipo de agentes del Ministerio Público que investiga una denuncia contra el exintendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez por supuestas irregularidades en su administración de la Municipalidad de la capital, comentó cómo avanza su investigación.

El fiscal Piñánez forma parte del equipo del Ministerio Público que investiga la denuncia presentada en abril – y ampliada en junio – contra el exintendente Rodríguez y 14 concejales municipales de Asunción por el abogado Enrique Wagener por supuesta lesión de confianza y producción de documentos públicos de contenido falso.

La denuncia atribuye al exintendente y a los concejales supuestos hechos punibles relacionados al supuesto desvío ilegal a gastos corrientes de fondos de bonos del ejercicio 2024 que debían utilizarse en obras de infraestructura y la evasión de aportes por parte de la Municipalidad de Asunción a la Caja Municipal de Jubilaciones.

Como dijo recientemente, el fiscal Piñánez reiteró hoy que la investigación está en curso y comentó que el Ministerio Público ya solicitó formalmente al Poder Legislativo y al Ministerio Público el informe de la intervención de la Municipalidad de Asunción realizada entre junio y agosto por el interventor Carlos Pereira, que halló graves irregularidades en la administración de la Comuna asuncena.

Si bien el fiscal dijo desconocer si el Ministerio Público ya recibió formalmente el informe, la Fiscalía ya cuenta extraoficialmente con el documento, que se hizo público días después de que Pereira lo presentara al Poder Ejecutivo.

La inminente presentación del informe de intervención y la posibilidad de que la Cámara de Diputados lo destituya obligó a Rodríguez a renunciar a la Intendencia de Asunción en la mañana del 22 de agosto, pocas horas antes de que Pereira entregara su informe.

Otras denuncias contra “Nenecho”

Además de la denuncia presentada por Wagener, el exintendente Rodríguez enfrenta una imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal por la presunta compra irregular de productos de limpieza para la Municipalidad de Asunción en 2020, en un caso conocido como “Detergentes de oro”, en el marco de la cual el Ministerio Público presentó su acusación la semana pasada.

Además, el interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, presentó varias denuncias – contra personas innominadas - ante la Fiscalía por supuestas irregularidades que detectó en la Comuna asuncena como la supuesta existencia de un esquema de “recaudación paralela” de ingresos, falsificación de planos y alteración de datos informáticos de la institución municipal.