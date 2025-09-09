Objetivo del Gobierno es privatizar y desregular sector eléctrico, dice Canese

“Creo que quedó muy claro que el objetivo del ministro de Industria y Comercio es la privatización del sector eléctrico. No dijo la palabra privatización, pero sí que tenía que desmonopolizarse, que tendría que crearse este ente regulador –que la ANDE coincide que hay que crear–, que en realidad es un nombre muy amable para llamarle a la desregulación”, dijo Canese.

La misma acotó que el camino para la privatización se viene trabajando hace tiempo con leyes como la de Alianza Público Privada (APP); la de “llave en mano”; la ley de “energías renovables” y la “cereza del pastel” sería crear el Ministerio de Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energías y que el Gobierno adrede estaría desangrando a la ANDE.

“El Ejecutivo en algún momento dijo a la ligera que iba a devolverle a la ANDE (lo que perdía con la tarifa de Itaipú), sin embargo no lo está haciendo. Son casi US$ 300 millones al año que la ANDE pierde por violarse el tratado de Itaipú al fijarse una tarifa por encima del costo y esta pérdida obviamente afecta el servicio”, denunció.