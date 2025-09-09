Partido Colorado sortea kits de Petropar en su radio

En la programación de “La Previa del partido de la Albirroja”, transmitida por la radio oficial del Partido Colorado (ANR), se sortearon este martes al menos dos kits promocionales de Petróleos Paraguayos (Petropar).

Los premios incluían sillas playeras, vasos térmicos y gorras con la marca de la petrolera estatal, además de combos con artículos identificados con el logotipo de la ANR por su mes aniversario.

El hecho no pasó desapercibido, ya que muestra cómo los recursos públicos y propaganda partidaria se fusionan, cuando debería ser todo lo contrario.

Vínculos entre Petropar y la ANR

La conducción de Petropar está a cargo de Eddie Jara Rojas, economista y dirigente colorado con fuertes lazos con el cartismo. Jara ya había ocupado la presidencia de la estatal durante el gobierno de Horacio Cartes (2016-2018) y fue nuevamente designado en 2023. Además, es esposo de la diputada cartista Johana Vega.

Su trayectoria incluye haber sido gerente financiero de la Industria Nacional del Cemento (INC), otro cargo público conseguido bajo administraciones coloradas.