Denuncian “llamativa” destitución de mujeres en Petropar vinculadas a pareja del titular

Funcionarios de Petróleos Paraguayos (Petropar) denunciaron a ABC que en la institución se dieron destituciones supuestamente vinculadas a la diputada Johana Vega (ANR-HC), pareja del titular del ente, Eddie Jara, desde hace unos meses.

Según las denuncias recibidas, una directora comercial, una secretaria y una alta directiva de la planta de Mauricio José Troche fueron desvinculadas del ente por razones vinculadas presuntamente a su apariencia física. Incluso, operadores de Petropar habrían consultado sobre estas destituciones.

La senadora Lilian Samaniego (colorada disidente) anunció que pedirá informes oficiales a la petrolera estatal sobre esta situación.

“Tomo esta denuncia. Voy a hacer pedido de informes y a interiorizarme para poder hablar con propiedad. Me comprometo a hacer ese pedido de informes”, indicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Petropar sigue ocultando la última adenda otorgada a firma catarí vinculada a Domínguez

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Debe juzgarse capacidad y experiencia

Samaniego lamentó que, de confirmarse la supuesta razón de desvinculación, se den estos casos, considerando lo costoso que es para una mujer alcanzar altos cargos tanto en la función pública como privada.

Enfatizó la importancia de juzgar a los trabajadores por capacidad y experiencia, no así por otras cuestiones.

“Una persona tiene que ser juzgada por su capacidad, su experiencia y su criterio, y si él (Eddie Jara) mismo sostuvo que estas personas lo tenían, es muy llamativo que a tres mujeres capaces hoy están fuera de sus lugares, a no ser que tenga alguna demostración de falta de gestión”, declaró.

Lea más: Los impresionantes lujos de la diputada cartista Johana Vega

La senadora anunció además que dejará abiertas su oficina como titular de la Comisión de Equidad y Género del Senado y su despacho para recibir más denuncias similares, ya que no se descarta que haya más afectadas.