Aniversario ANR: senadores reclaman menos personalismo y más institucionalidad

El senador Mario Varela, colorado independiente, resaltó que el mayor reto de la ANR sigue siendo “conservar y respetar los principios republicanos” frente al desgaste del poder:

“La naturaleza del poder es el abuso, por eso los principios republicanos son importantes: el control entre poderes, el respeto a la institucionalidad, la transparencia en el juzgamiento de las elecciones… esas son tareas permanentes que el Partido Colorado debe honrar tras 138 años”, subrayó.

Por su parte, el senador independiente Ignacio Iramain advirtió sobre dos riesgos que podrían desviar a la ANR de su rol democrático. “El culto a la personalidad y el copamiento de los poderes del Estado. Si el Partido Colorado logra no volver a eso, podrá generar relaciones de poder más simétricas y respetuosas, beneficiando a toda la sociedad paraguaya”, expresó, citando reflexiones del filósofo Michel Foucault.

“Honrar con transparencia, no con fiestas”, afirman

El senador Colym Soroka (ANR, aliado cartista) llamó a mayor honestidad en la administración pública y criticó a quienes se aprovechan del partido:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Muchos usaron al partido para ingresar en la administración pública. La verdadera manera de honrar a los ciudadanos no es con fiestas, sino con la transformación honesta de ciudades y departamentos”, afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Soroka también pidió evitar el “odio y el rencor” dentro de la ANR y fortalecer la participación en elecciones internas como muestra de democracia partidaria.

Lea más: Caso título falso: cartismo sigue presumiendo la inocencia de Hernán Rivas

La senadora colorada disidente Lilian Samaniego enfatizó que la misión central del Partido Colorado debe estar vinculada al desarrollo económico y social del país:

“El desafío es buscar el bienestar de las familias paraguayas, generar empleo y evitar que la gente migre. El partido necesita debates de interés ciudadano para proyectarse hacia el futuro”, expresó la parlamentaria que reclama mayor debate en la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), presidida por Horacio Cartes.