Caso título falso: cartismo sigue presumiendo la inocencia de Hernán Rivas

El Ministerio Público acusó al senador colorado Hernán David Rivas Román de la presunta producción de documentos apócrifos, por su presunto título falso de abogado expedido por la Universidad Sudamericana.

Pese a que se solicitó la reapertura de la causa y que desde hace dos años gremios de abogados solicitan que su caso sea investigado y pierda la matrícula, desde el cartismo siguen maniéndolo en su banca.

El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, fue consultado respecto a este caso. “Respondo con lo que dice la Constitución Nacional: Se presume la inocencia de todo ciudadano. Entonces yo presumo su inocencia hasta que se demuestre lo contrario”, declaró.

No quiso ahondar en las evidencias que saltan en su contra y dijo que es el fiscal quien tiene que demostrar la culpabilidad en un juicio. “Creo que él tiene que dar explicaciones a la Justicia y no a la bancada”, declaró Bachi.

Diferentes criterios para la oposición

El presidente del Congreso ni siquiera quiso ahondar en las evidencias que presentó la Fiscalía y se mantuvo en la presunción de inocencia, una garantía que ni siquiera fue debatida cuando destituyeron a la senadora opositora Kattya González, por supuesto uso indebido de influencias en causas que terminaron siendo desestimadas dentro de la Justicia. Ella ni siquiera estaba imputada, a diferencia de Rivas.

