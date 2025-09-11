Carapeguá: Funcionarios Públicos dejan sus puestos para celebrar aniversario de la ANR

La participación de funcionarios públicos en este tipo de actos constituye una transgresión a la Ley N° 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil. Dicha normativa, en su artículo 52, establece prohibiciones generales como: utilizar la autoridad o influencia que se tenga para ejercer presión sobre la conducta de cualquier servidor público, ocupar el tiempo de la jornada laboral, así como utilizar personal, materiales o información de la institución con fines ajenos a la función pública.

El encuentro partidario se realizó en un balneario del barrio Virgen de Fátima, con motivo de los 138 años de la Asociación Nacional Republicana (ANR). La convocatoria estuvo a cargo del intendente local, Luciano Cañete (cartista), y del diputado por Paraguarí, Héctor “Bocha” Figueredo.

En la ocasión, el director del Trabajo, abogado Sindulfo Ayala, actuó de locutor, mientras que su compañero de oficina, el licenciado José Acuña, fue orador. Este último inició su discurso con un “¡Viva el Partido Colorado!”, agradeció al intendente y al diputado por la invitación, y expresó su alegría de compartir con “los buenos colorados, forjadores de ideales y vocación de servicio”.

También asistieron la supervisora de Apoyo Técnico Pedagógico Área N° 09-12, Liliana Rojas, junto a las técnicas pedagógicas Aidee Páez Méndez, Adelina Lugo y Mirian Ayala, quienes posaron para fotografías junto al diputado Figueredo y al intendente.

También quienes no ocultaron su participación en el acto político son los funcionarios municipales, inspector general Pablo Chamorro y la responsable de recursos humanos de la comuna, Teresa Oviedo.

En su intervención, el diputado Figueredo afirmó que la ANR atraviesa “el mejor momento” tanto a nivel de gobierno nacional, con Santiago Peña y Pedro Alliana, como de la vida partidaria, liderada por el presidente del partido, Horacio Cartes.

Aseguró que la ANR cuenta con más de 2.500.000 afiliados y que pronto alcanzará los tres millones, lo que representaría a la mitad de la población paraguaya.

El parlamentario concluyó diciendo que “Si nos queremos, nos toleramos, nos aguantamos y no nos traicionamos después de las internas partidarias, vamos a tener Partido Colorado para rato”.