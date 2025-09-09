Carapeguá: tras denuncias vecinales, retiran basura de vertederos clandestinos

Cumpliendo con los reclamos de los vecinos, los operarios de la empresa recolectora de basuras Pine Apple S.A, cuyo representante legal es Kevin Mercado, limpiaron ayer los desperdicios acumulados a lo largo del camino vecinal de Cerrito y en el acceso de la ruta PY01, barrio San Vicente.

Lea más: Denuncian proliferación de vertederos clandestinos en Carapeguá

Uno de los puntos más críticos era la circunvalación de la ruta PY01, entre los kilómetros 87 y 88, donde se acumulaba una gran cantidad de desechos. Esta zona, popular para caminatas y recorridos en bicicleta, se había convertido en un foco de contaminación visual y ambiental.

Ante la denuncia de la ineficiencia en el servicio de salubridad, las autoridades municipales dispusieron que la empresa tercerizada responsable del servicio de recolección de basura, se encargue de levantar los desperdicios diseminados al costado del camino vecinal de la compañía Cerrito y de la circunvalación.

Lea más: Concejales de Carapeguá cuestionan tercerización de la recolección de basura sin aval de la Junta Municipal

Los lugareños del barrio San Vicente solicitan que se mantenga limpia la cercanía del Cerro Bogarín, un Área Silvestre Protegida cuyo paisaje es admirado y que se encuentra rodeado por el asfaltado de la circunvalación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, los usuarios piden que se monitoree constantemente el área para evitar la reaparición de los cúmulos de basura.