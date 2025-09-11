Contraloría aplaza a la Municipalidad de ex Puente Kyjha

La Contraloría General reevaluó la gestión del intendente Gildo Socoloski (ANR) tras la auditoría realizada en el 2023 y constató que de las 16 observaciones por mejorar solo se cumplió cuatro a cabalidad. Es decir, tuvo un calificación aplazada en el Plan de Mejoramiento Administrativo.

Según el documento del ente contralor de los 16 puntos observados, cuatro fueron cumplidos, uno fue cumplido en forma parcial y 11 no fueron cumplidos.

“Culminada la evaluación del Plan de Mejoramiento, en base a las acciones de mejoramiento propuestas por la institución, arroja un promedio de no cumplido, con un 28 % de cumplimiento”, reza parte del comunicado de la CGR.

Entre los puntos cuestionado a la gestión de Socoloski durante el 2023 y que no mejoró fue que las recaudaciones de los recursos genuinos, no fueron depositados en los plazos previstos por ley.

Además que los gastos por Servicios de Asistencia Social G. 97.166.596 fueron proveídos directamente por cheque de la Municipalidad por los procesos legales de contrataciones públicas.

La municipalidad gastó en compra de alimentos, bebidas, canastas navideñas y útiles de oficina durante el ejercicio fiscal 2023, por un total de G. 20.173.168 sin contar con documentación adecuada.

Asimismo se detectó que la administración Gildo Socoloski pagó por obras inconclusas en varias instituciones educativas y que se destinaron G. 138 millones de los recursos de royalties para consultorías y asesoría a pesar de estar prohibido.

También la Contraloría detectó que se cargó combustible por G. 101 millones para uso en actividades no municipales y cerca de G. 300 millones para reparación de vehículos, compra de cubiertas sin detalle documental.

“La Municipalidad no informó y remitió documentación alguna que demuestren la implementación de mecanismos de control interno que podrían aplicarse y utilizarse, a los efectos de materializar controles en el proceso de adquisición y pago”, reza otra parte del informe de la CGR.