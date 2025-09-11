“Sáquenlo a patadas”: la dura crítica del Colegio de Abogados contra Hernán Rivas

El presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, Jorge Arturo Daniel, lanzó duras críticas contra el senador colorado cartista Hernán Rivas, cuya matrícula profesional fue suspendida de manera preventiva por la Corte Suprema de Justicia, tras las sospechas de que habría presentado un título falso de abogado.

Daniel recordó que desde hace años el gremio venía advirtiendo sobre las irregularidades en torno al legislador, quien incluso llegó a presidir el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). “Hace dos años pedíamos a gritos que se lo saque del jurado. Era obvio que no tenía capacidad para estar ahí, ni el mínimo conocimiento jurídico. Hoy se confirma el escándalo”, expresó.

“Engañó a todos”

El titular del gremio fue categórico al señalar que Rivas “engañó a todos” sus colegas, al asumir un cargo de altísima responsabilidad sin ser abogado. “Nada más y nada menos, estaba juzgando a jueces, fiscales y defensores. Eso tiene que tener consecuencias. Este señor engañó a todos sus colegas”, remarcó.

“Sáquelo a patadas”

Daniel también cuestionó la falta de reacción del Senado y pidió una sanción ejemplar contra el parlamentario. “No espero que todos los que le votaron renuncien, pero sí que lo saquen a patadas de la Cámara de Senadores. Creo que ahí recién empezaríamos a darnos por satisfechos”, sentenció.

El dirigente gremial advirtió además que las decisiones adoptadas por el JEM durante la gestión de Rivas podrían abrir un nuevo frente de conflicto judicial. “Puede haber absoluciones, sanciones o remociones escandalosas. Habrá que revisar caso por caso donde este señor haya conformado mayorías”, explicó.

Finalmente, recordó un episodio televisado en el que Rivas fue incapaz de leer un simple memorándum. “Esa fue la demostración fehaciente de que no tenía la mínima idea de lo que hablaba. Fue grotesco y la gota que colmó el vaso”, concluyó.