Mercosur–Emiratos Árabes: acuerdo avanza con coordinación paraguaya

El jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Paraguay, en su calidad de coordinador, lidera las negociaciones para la firma de un acuerdo entre el Mercosur y los Emiratos Árabes Unidos.

Según el comunicado oficial, el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, mantuvo una reunión virtual con el ministro de Comercio Exterior de los Emiratos Árabes Unidos, Thani Al Zeyoudi, con el objetivo de acelerar los avances hacia la concreción del acuerdo.

“Paraguay, en su carácter de coordinador de estas negociaciones, busca concretar un acuerdo que permita su suscripción durante el presente semestre”, señala el informe de la Cancillería.

Lea más: Ejecutivo autoriza ampliación para que Cancillería pague cuotas a organismos internacionales

Avance del 80% en las negociaciones

Las conversaciones comenzaron durante la Presidencia Pro Tempore paraguaya del Mercosur en 2024 y, de acuerdo con el Ministerio, ya se registra un avance del 80% en los 15 capítulos negociados, que abarcan temas como comercio de bienes, servicios y reglas de origen.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con este acuerdo, el bloque sudamericano apunta a fortalecer su vínculo con uno de los mercados más dinámicos de Medio Oriente.