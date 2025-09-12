Valenzuela: Intendenta con arresto domiciliario vuelve a pedir permiso a la Junta

La intendenta Mirtha Fernández, quien está acusada por lesión de confianza y cuenta con arresto domiciliario desde el pasado 10 de setiembre, tras presentarte a su audiencia preliminar luego de estar prófuga, solicitó al presidente de la Junta Municipal de Valenzuela, Marcelo Flecha (ANR) encargarse de su despacho hasta el próximo 18 de setiembre.

La intendenta solicitó, mediante nota el 11 de setiembre, por segunda vez, permiso. Esto porque el juez Rodrigo Estigarribia le negó la solicitud para salir de su casa e ir hasta su despacho en la Municipalidad.

Lea más: Intendenta de Valenzuela con arresto domiciliario, a la espera del juicio oral

La primera petición de permiso lo hizo desde la clandestinidad, pues estaba con orden de captura tras violar sus reglas de conductas, lo que el juez tuvo en cuenta para evitar acceder a su petición.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mirtha Fernández está procesada por lesión de confianza por un supuesto desvío de G. 1.999 millones de la Municipalidad de Valenzuela durante el 2019, luego de chicanear por 29 meses su audiencia que finalmente se hizo el pasado 10 de setiembre y en la que el juez decidió elevar la causa a juicio oral y público.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Imputan a intendenta de Valenzuela por lesión de confianza y uso de documentos falsos

Asimismo, ese mismo día la fiscal Betti Brítez la imputó también por lesión de confianza por otro supuesto desvío de G. 300 millones en su administración del 2022. Esta imputación contribuyó para que el juez Estigarribia indique que la intendenta debe mantenerse lejos de la sede municipal.

Persecución política

La jefa comunal fue ayer hasta la Municipalidad de Valenzuela en donde recibió a sus directores y funcionarios municipales leales antes de retirarse a cumplir su arresto domiciliario.

También recibió a periodistas locales en donde dijo durante una entrevista que es víctima de persecución política y judicial porque los colorados no le perdonan que ella ganó en las urnas por tres veces consecutivas. Sin embargo, nada dijo sobre sus procesos judiciales abiertos.