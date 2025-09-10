Intendenta de Valenzuela con arresto domiciliario, a la espera del juicio oral

El juez Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia eleva a juicio oral la causa que afronta la intendenta de Valenzuela Mirtha Fernández (PLRA) y otros seis acusados por lesión de confianza, declaración falsa, asociación criminal y otros delitos, por una presunta tragada de G. 1999 millones de las arcas municipales durante el 2019.

En tanto que, el magistrado excluyó el tipo penal de asociación criminal, alegando que los hechos atribuidos por el Ministerio Público a cada acusado no se subsumen en ese hecho punible.

Por otro lado, el juez Estigarribia rechazó los incidentes de nulidad de la acusación, cambio de calificación, sobreseimiento provisional, suspensión condicional del procedimiento, solicitados por la defensa.

Además, el el juez otorgó el arresto domiciliario a la intendenta Mirtha Fernández. Sin embargo, no hizo lugar al permiso para trabajar que había solicitado la defensa. Esto debido a que la intendenta también fue imputada recientemente por otro supuesto desfalco durante su gestión del 2022.

El juzgado solo le concedió permiso para ir mañana a su despacho en la Municipalidad de Valenzuela, de 7:00 a 13:00, a fin de realizar algunos trámites. Recordemos que desde la clandestinidad Mirtha Fernández solicitó, mediante nota, permiso a la Junta Municipal hasta el 11 de setiembre que sería mañana.

En tanto que se fijó fianza de G. 1.400 millones correspondiente a un inmueble, para que la intendenta pueda estar recluida en su domicilio.

Los demás acusados

En tanto que, también van con arresto domiciliario Cristian David Flecha Fernández, tesorero de la Municipalidad de Valenzuela; Carlos Samudio Sánchez y Aníbal Samudio Sánchez, proveedores del Estado; Sergio Ariel Flecha Fernández, funcionario municipal (hermano del tesorero); Maglio César Nelson Muñoz Díaz, contratistas y Verónica Acosta, secretaria municipal.

El juez determinó que dichos acusados irán a su casa pues no existe peligro de fuga ni peligro de obstrucción a la investigación, pero deben presentar fianza, de lo contrario, se ordenará prisión preventiva.