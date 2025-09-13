“Yamy Nal” amenaza con pedidos de pérdida de investidura y “casería” de brujas en el Senado

En un mensaje publicado este sábado en redes sociales, la senadora cartista Norma “Yamy Nal” Aquino (ANR, Partido Colorado), envuelta en un nuevo escándalo por la filtración de una supuesta grabación de una conversación suya en la que se alude a hechos de corrupción, dijo que respondería con “pedidos de pérdida de investidura” contra otros parlamentarios ante un eventual intento de expulsarla del Senado.

Esta semana se hizo pública una supuesta grabación de una conversación entre la senadora Aquino y el también cartista senador Javier “Chaqueñito” Vera (ANR), en la que ambos supuestamente hablan de venta de votos y la presunta repartija de fondos de una donación del gobierno de Taiwán entre varios legisladores cartistas como los senadores Basilio Núñez, Juan Carlos “Nano” Galaverna, Silvio Ovelar o Lizarella Valiente.

Mientras algunos de los legisladores cartistas a los que hace alusión el supuesto audio han exigido a la senadora Aquino que se rectifique en sus dichos, el bloque opositor en el Senado analiza presentar una denuncia penal y lanzar un proceso de pérdida de investidura contra los parlamentarios cartistas, quienes ingresaron al Congreso bajo la bandera del partido opositor Cruzada Nacional e inmediatamente migraron al oficialismo colorado.

“Una auténtica ‘casería’ de brujas”

En su mensaje en la red social X (ex Twitter), la senadora Aquino dijo que “si fuere necesario, presentaré yo misma otros pedidos de pérdidas de investidura” y agregó que la situación “antes de convertirse en justicia será y se convertirá en una auténtica casería de brujas (sic)”.

Agregó que “la prensa quiere ver sangre” y “se olvida de los fatos millonarios de sus patrones, se olvidan de los traidores de la patria, se olvidan de los genocidas de la nación, se olvidan de los oenegeros que se tragaron todo para imponer una agenda globalista en el Paraguay, se olvidan de los coimeros confesos, se olvidan de los licitadores del estado que son Senadores y panchamente siguen, se olvidan de los comprendidos en conflictos de intereses, se olvidan de los que lucraron con asfalto por la plata que era para salud, en tiempos de pandemia y que ni el 1 por ciento no utilizaron (sic)”.

“Que cada uno se defienda como pueda”

La senadora cartista se lanzó contra “los que tienen sus clanes completos en todas las instituciones públicas y en sus despachos”, y afirmó que eso incluye también a representantes de la oposición, aunque no lanzó nombres.

“Es bueno también pedir pérdidas de investidura de todos ellos, si tan pero tan correctos son! y tan justiciables son todos! valga la redundancia por todos los que están fuera del margen de la ley. Que no sólo se tiren contra algunos, como chivitos expiatorios, a ley pareja nadie se queja y que cada uno se defienda como pueda (sic)”, concluye el mensaje.