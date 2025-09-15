Política

Audios filtrados: Se evidencia la corrupción del cartismo y la compra de lealtades con plata pública, dice el PLRA

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, sostuvo que los audios filtrados de los senadores cartistas Norma Aquino, alias Yamy Nal, y Javier Chaqueñito Vera demuestran sin dudas la corrupción y el manejo del Estado como si fuera una empresa particular del cartismo. Además, el uso del dinero público para comprar lealtades y aumentar su poder. Sugiere a los senadores liberales impulsar la pérdida de investidura de los dos legisladores cartistas y ampliar la investigación de los casos que se escuchan en los audios filtrados.

15 de septiembre de 2025 - 16:48
Horacio Cartes con Javier Vera, Norma Aquino y Zenaida Delgado.
“Esto nos demuestra el nivel de corrupción de este Gobierno y la complicidad de ciertos sectores de la oposición, hoy aliados al cartismo, que maneja el Estado como su empresa particular”, manifestó Fleitas en un comunicado.

“Estos audios no dejan lugar a dudas de cómo el Gobierno y su grupo político manejan los recursos públicos, comprando voluntades y lealtades para acrecentar su poder”, agregó.

Indicó que ante este escándalo, solicitan a los senadores del partido iniciar el proceso de pérdida de investidura de ambos senadores del oficialismo: Norma Aquino, alias “Yamy Nal”, y Javier “Chaqueñito” Vera.

Sostuvo que america la expulsión del Congreso “por avergonzar a un poder del Estado con su actuación, y que, además, la investigación se extienda a los demás parlamentarios mencionados en dichas grabaciones”.

Que el Ministerio Público investigue

Fleitas indicó que por ello exigen el total esclarecimiento del caso y que consideran imperativo que tanto la Cámara de Senadores como el Ministerio Público investiguen exhaustivamente estos hechos, “que a nuestro criterio ameritan una sanción política y penal”, finalizó.

Hugo Fleitas, presidente del PLRA.
