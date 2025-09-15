Audios filtrados: Se evidencia la corrupción del cartismo y la compra de lealtades con plata pública, dice el PLRA

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, sostuvo que los audios filtrados de los senadores cartistas Norma Aquino, alias Yamy Nal, y Javier Chaqueñito Vera demuestran sin dudas la corrupción y el manejo del Estado como si fuera una empresa particular del cartismo. Además, el uso del dinero público para comprar lealtades y aumentar su poder. Sugiere a los senadores liberales impulsar la pérdida de investidura de los dos legisladores cartistas y ampliar la investigación de los casos que se escuchan en los audios filtrados.