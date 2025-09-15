Audios filtrados: Se evidencia la corrupción del cartismo y la compra de lealtades con plata pública, dice el PLRA

“Esto nos demuestra el nivel de corrupción de este Gobierno y la complicidad de ciertos sectores de la oposición, hoy aliados al cartismo, que maneja el Estado como su empresa particular”, manifestó Fleitas en un comunicado.
“Estos audios no dejan lugar a dudas de cómo el Gobierno y su grupo político manejan los recursos públicos, comprando voluntades y lealtades para acrecentar su poder”, agregó.
Indicó que ante este escándalo, solicitan a los senadores del partido iniciar el proceso de pérdida de investidura de ambos senadores del oficialismo: Norma Aquino, alias “Yamy Nal”, y Javier “Chaqueñito” Vera.
Sostuvo que america la expulsión del Congreso “por avergonzar a un poder del Estado con su actuación, y que, además, la investigación se extienda a los demás parlamentarios mencionados en dichas grabaciones”.
Que el Ministerio Público investigue
Fleitas indicó que por ello exigen el total esclarecimiento del caso y que consideran imperativo que tanto la Cámara de Senadores como el Ministerio Público investiguen exhaustivamente estos hechos, “que a nuestro criterio ameritan una sanción política y penal”, finalizó.