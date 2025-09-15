Calé pide sanciones “drásticas” contra Yamy Nal, más allá de su expulsión de Honor Colorado

El exsenador colorado Juan Carlos “Calé” Galaverna se refirió a la situación de la senadora Norma Aquino “Yamy Nal”, quien fue recientemente expulsada de la bancada de Honor Colorado. Esta tensión se da tras la difusión de audios en los que supuestamente negociaba cargos en Itaipú, la venta de votos por 20.000 dólares y la repartija de una donación de 8 millones de dólares de Taiwán entre legisladores cartistas.

Galaverna sostuvo que la decisión partidaria de expulsarla de Honor Colorado es insuficiente y que las medidas deben ser “drásticas, prontas y contundentes”. Para él, la sanción mínima debería ser la pérdida de investidura de la senadora.

Críticas a la calidad de representación

En sus declaraciones, el dirigente colorado cuestionó la calidad actual del Congreso. Aseguró que la presencia de figuras como Norma Aquino y Javier Vera “Chaqueñito” demuestra la “degradación en la representación política”. Señaló además que este deterioro es parte de un proceso que solo puede ser revertido con sanciones severas.

Sobre el caso de Javier “Chaqueñito” Vera, también mencionado en los audios filtrados, Galaverna expresó que no maneja todos los detalles, pero señaló que su situación no estaría lejos de la de “Yamy Nal”, según sus declaraciones en la 1020 AM.

Senadora confirma audios

La senadora Norma “Yamy Nal” Aquino confirmó finalmente que los audios en los que se escucha a ella negociando cargos, hablando del costo de votos y la repartija de una donación.

Ante un eventual pedido de que la senadora renuncie a su banca para evitar una pérdida de investidura, expresó que no haría eso. “Yo no soy deshonesta, no robé, no hice ningún tráfico de influencia”, expresó.

Sin embargo, sostuvo que, en el caso de que Horacio Cartes le pida, solo en el caso de que le ofrezca otro trabajo, sí aceptaría. “Yo no me voy a quedar muerta de hambre porque le da la gana”, dijo.