Yamy Nal ahora admite que audios son reales, días después de afirmar que fueron hechos con IA

Pese a que primero acusó de que los audios en los que se escucha a la senadora tránsfuga Norma “Yamy Nal” Aquino negociar cargos de Itaipú, hablar de la venta de votos por US$ 20.000 y la repartija de US$ 8 millones de una donación de Taiwán al Senado junto a Javier “Chaqueñito” Vera, fueron creados con inteligencia artificial, hoy finalmente admitió que los audios son reales.

“Estaba furiosa, porque era algo reiterativo, ya que me hizo explotar y yo lo que no sé de donde salió ese audio, cuando yo digo ‘quitado fuera de contexto’, es porque como que se mezclaron todos los audios. Estamos nosotros con los abogados redactando el contenido de los audios, porque en ninguna parte yo digo ‘ah, sí. Cobramos US$ 20.000’, te juro por Dios que yo y todo quiero saber de donde salió. Ojalá la Fiscalía pueda averiguar y decirme el origen, lo mismo el otro”, aseguró.

La bancada de Honor Colorado hoy se reunió y decidió expulsar a la senadora del sector. Sin embargo, postergaron para mañana la definición sobre si expulsarán también del Senado a la legisladora o si la sancionarán con 60 días sin goce de sueldo.

Ante este posible escenario, la senadora que ingresó por el Partido Cruzada Nacional y se pasó a Honor Colorado apenas asumió su banca, dejó a “lo que Dios quiera” lo que se resuelva mañana y aseguró que no se aferra al cargo como “una garrapata”. Pidió disculpas a sus colegas y correligionarios. Redujo sus expresiones a un momento de “excitación emotiva” debido a que no le “daban” su lugar.

Renunciaría a su investidura si Cartes le pide y le da trabajo

Ante un eventual pedido de que la senadora renuncie a su banca para evitar una pérdida de investidura, expresó que no haría eso. “Yo no soy deshonesta, no robé, no hice ningún tráfico de influencia”, expresó.

Sin embargo, sostuvo que, en el caso de que Horacio Cartes le pida, solo en el caso de que le ofrezca otro trabajo, sí aceptaría. “Yo no me voy a quedar muerta de hambre porque le da la gana”, dijo.

Agregó que cuando amenazó con presentar otros pedidos de pérdida de investidura, se refirió a la oposición, ya que jamás va a “chutar contra el arco del Partido Colorado y contra el presidente Horacio, ni con Santi, si soy la más férrea defensora de la gobernabilidad de Santiago Peña, soy la mujer que más le defiende a Santiago Peña en Honor Colorado. Yo soy una colorada acérrima” en entrevista con la radio 1020 AM.

La Fiscalía abrió una causa penal hoy para investigar los audios entre la senadora Yamy Nal y “Chaqueñito” Vera. Los senadores opositores presentaron un libelo acusatorio con un pedido de pérdida de investidura, pero aún no alcanzan los números necesarios para que sea tratado en sesión. Los cartistas, por su parte, también discuten si optarán por la expulsión de Norma Aquino del Senado o por una suspensión sin goce de sueldo de 60 días.