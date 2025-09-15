Expulsan a Yamy Nal de Honor Colorado y postergan para mañana decisión sobre pérdida de investidura

La bancada de Honor Colorado se reunió hoy en el Senado para analizar el escándalo de los audios donde presuntamente Norma “Yamy Nal” Aquno y Javer “Chaqueñito” Vera negocian pedidos de cargos de Itaipú, venta de sus votos por US$ 20.000 y la repartija de una donación de la embajada de Taiwán de US$ 8 millones entre senadores cartistas.

Los senadores de la agrupación política oficialista decidieron en primer lugar expulsar de sus filas a la senadora, quien si bien ingresó por el Partido Cruzada Nacional, se pasó al sector oficialista, apenas asumió su cargo como legisladora.

Sobre la pérdida de investidura, aseguraron que mañana volverán a reunirse para definir una posición del bloque al respecto, ya que existe una postura que busca aprobar una suspensión de 60 días sin goce de sueldo, que sería propuesta no solamente desde el cartismo, sino también desde la bancada democrática.

“Mañana vamos a tener decidido antes del mediodía, adoptada una postura final”, dijo Chase.

“Me reservo mi postura, he conversado con los colegas y como bien lo dijo el líder, mañana lo vamos a informar la decisión final de la bancada de Honor Colorado. Creo que vamos a tener una postura unificada como siempre lo hemos hecho dentro del movimiento Honor Colorado”, expresó Juan Carlos “Nano” Galaverna, a quien la senadora menciona en uno de los audios como supuesto benefactor de la repartija de la donación de Taiwán de US$ 8 millones.

Expulsan de HC a Yamy Nal

En el caso de Galaverna, fue contundente al responder “no” sobre si estaría optando por la suspensión y señaló a la oposición por tener también posturas dispares respecto a cuál sería la sanción para la senadora Aquino.

“No tengo autorización para decir quienes son los colegas que están a favor de la pérdida de investidura y quienes son los colegas que están a favor de la suspensión, pero hay posturas encontradas tanto en la bancada de honor Colorado, como en la bancada democrática. Porque hay que aclararle a la ciudadanía, en la bancada democrática hay colegas que están a favor de la pérdida de investidura y hay colegas que están por la suspensión de 60 días”, sostuvo.

Además de la sanción a Yamy Nal, los senadores están analizando el caso de Javier “Chaqueñito” Vera, quien ya fue salvado en el pasado y a quien ya expulsaron el año pasado de la bancada de Honor Colorado por no compartir criterios morales “de comportamiento personal”. El legislador, que también ingresó por el Partido Cruzada Nacional y apenas asumió, se cambió a Honor Colorado, estuvo envuelto en polémicas que van desde casos de sextorsión hasta donaciones falsas, o donación de carne podrida.

“Nano” Galaverna anunció que podría accionar legalmente contra Yamy Nal.

Participaron de la reunión Basilio “Bachi” Núñez, Natalicio Chase, Juan Carlos Galaverna y Javier Zacarías Irún de la bancada de Honor Colorado, entre otros.