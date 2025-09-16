Llano anuncia su retorno a la política en octubre

El evento se llevará a cabo dentro de 40 días en el Comité Liberal de dicha ciudad sobre las calles 23 de octubre y Fulvio Alamanni.

“Mba’éichapa lo mitá, queridos amigos, queridas amigas, soy Blas Llano. Están cordialmente invitados a participar el 26 de octubre en una plenaria nacional del Movimiento Equipo Joven Paraguay donde vamos a definir nuestra posición con respecto a las elecciones del Directorio del 2026. En ocasión daremos a conocer también un manifiesto que va a enfocar no solamente el aspecto político institucional del país, sino también el aspecto económico, social, cultural”, señala Llano en una invitación grabada para sus seguidores.

Llano señaló que en su sector siempre dan a conocer estos comunicados en momentos importantes “no solamente al pueblo liberal sino al pueblo paraguayo. Así que lo esperamos el 26 de octubre. El 24 de octubre cumpliré 59 años, y de paso vamos a comer un asadito a la estaca al estilo Misionense y Sanjuanino”, manifestó.

Estigarribia lidera otro movimiento

Desde hace años, tras el alejamiento de Llano del escenario político y de la militancia activa el liderazgo de lo que anteriormente era el movimiento Equipo Joven fue asumido por el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, aspirante presidencial para el 2028 quien fundó el movimiento “Nuevo Liberalismo” dentro del PLRA.

