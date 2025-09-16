Política

Sobres del poder: “Corrupción, dinero sucio y violación de derechos”, dice Wiens

El exministro Arnoldo Wiens reaccionó al escándalo que envuelve a Mburuvicha Róga por la denuncia de exfuncionarios destituidos y sospechosos sobres con millonarias sumas de dinero. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter (X), apuntó directamente al presidente Santiago Peña, a quien responsabilizó por presuntos abusos y violaciones de derechos humanos contra trabajadores de la residencia oficial.

16 de septiembre de 2025 - 12:08
Santiago Peña y Arnoldo Wiens
Santiago Peña y Arnoldo Wiens, en una foto de archivo. En su momento, Wiens se bajó de su candidatura para apoyar a Peña. Captura de video

El colorado abdista Arnaldo Wiens manifestó su “profunda indignación y preocupación” por los testimonios de extrabajadores despedidos de Mburuvicha Róga por el presidente Santiago Peña, en medio de un llamativo proceso que incluyó hasta el uso de polígrafos. Estas personas denunciaron que fueron sometidas a pruebas poligráficas sin control, acusadas injustamente de robar dinero y sometidas a tratos que el exministro colorado opositor calificó de crueles e indignos.

“Observo con profunda indignación y preocupación los estremecedores testimonios de trabajadores sometidos a tratos crueles e indignos, por orden del propio presidente de la República, Santiago Peña. Corrupción presidencial, dinero sucio, abuso de poder y violación de derechos. Eso es lo que expone la investigación #LosSobresDelPoder”, escribió Wiens en su cuenta personal.

Recordó además que fue uno de los dirigentes que respaldó abiertamente la candidatura de Peña y que recorrió el país pidiendo votos para su proyecto político.

Posteo de Arnoldo Wiens en redes sociales.
Posteo de Arnoldo Wiens en redes sociales.

En ese sentido, el exprecandidato presidencial colorado aseguró sentirse traicionado por la gestión de Peña. “Como cientos de miles de paraguayos, deposité mi confianza en usted. Hoy me siento traicionado”, remarcó en su publicación.

Finalmente, Wiens exigió al presidente que asuma las responsabilidades correspondientes y esclarezca el caso de los sobres con dinero. “Paraguay reclama transparencia y exige justicia”, sentenció.

Los sobres del poder: una denuncia y millonarios movimientos en efectivo

  • Una familia completa que trabajaba para Santiago Peña en Mburuvicha Róga fue destituida y denunció haber sido acusada injustamente de robar dinero en efectivo de la residencia presidencial.
  • Los extrabajadores denuncian haber sido sometidos a pruebas poligráficas irregulares y a tratos abusivos.
  • Chats y audios revelan la existencia de sobres con miles de dólares que se “pierden” dentro de la residencia presidencial.
