Sobres del poder: “Corrupción, dinero sucio y violación de derechos”, dice Wiens

El colorado abdista Arnaldo Wiens manifestó su “profunda indignación y preocupación” por los testimonios de extrabajadores despedidos de Mburuvicha Róga por el presidente Santiago Peña, en medio de un llamativo proceso que incluyó hasta el uso de polígrafos. Estas personas denunciaron que fueron sometidas a pruebas poligráficas sin control, acusadas injustamente de robar dinero y sometidas a tratos que el exministro colorado opositor calificó de crueles e indignos.

“Observo con profunda indignación y preocupación los estremecedores testimonios de trabajadores sometidos a tratos crueles e indignos, por orden del propio presidente de la República, Santiago Peña. Corrupción presidencial, dinero sucio, abuso de poder y violación de derechos. Eso es lo que expone la investigación #LosSobresDelPoder”, escribió Wiens en su cuenta personal.

Recordó además que fue uno de los dirigentes que respaldó abiertamente la candidatura de Peña y que recorrió el país pidiendo votos para su proyecto político.

En ese sentido, el exprecandidato presidencial colorado aseguró sentirse traicionado por la gestión de Peña. “Como cientos de miles de paraguayos, deposité mi confianza en usted. Hoy me siento traicionado”, remarcó en su publicación.

Finalmente, Wiens exigió al presidente que asuma las responsabilidades correspondientes y esclarezca el caso de los sobres con dinero. “Paraguay reclama transparencia y exige justicia”, sentenció.

Los sobres del poder: una denuncia y millonarios movimientos en efectivo