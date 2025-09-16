Rechazan la arbitrariedad en Diputados por los sobres del poder

La diputada Rocío Vallejo (PPQ), mediante nota al presidente de la Cámara Baja Raúl Latorre (ANR-HC), justificó su ausencia a la sesión extra de ayer y rechazó la censura, la arbitrariedad y la práctica autoritaria del sector cartista para silenciar el debate sobre los “sobres del poder” que salpica al presidente de la República, Santiago Peña.