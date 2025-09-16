Rechazan la arbitrariedad en Diputados por los sobres del poder

“El debate y el pluralismo político constituyen la esencia misma de un congreso democrático. Por el contrario, cortar o limitar los debates atenta contra la libertad y coartar la representación que es la herramienta de legitimación que tiene todo legislador como representante del pueblo”, escribió Rocío Vallejo (PPQ).
La diputada indicó además en su nota que “silenciar las voces no solo daña la democracia, sino que erosiona el espíritu de tolerancia y apertura que debe guiar la vida parlamentaria”.
Vallejo en varias ocasiones junto con otros diputados opositores fueron víctima de censura y amedrentamiento de parte del sector cartista durante las sesiones.
Sin embargo, el presidente Latorre al no poner freno o sancionar a los parlamentarios violentos de su movimiento brinda impunidad para que siga el círculo de violencia.
Los principales violentos o quienes constantemente interrumpen a los opositores son los cartistas: Yamil Esgaib, Esteban Samaniego, Jatar Fernández y Cristina Villalba, quien incluso agredió a una funcionaria al servicio de Raúl Benítez (Independiente).