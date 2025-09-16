Diputada trata de cobardes a cartistas por no querer debatir sobre “los sobres del poder”

La sesión de Diputados se tornó más tensa que de costumbre con los opositores, quienes desde hace mucho tiempo son amedrentados por los cartistas con total impunidad. Hoy nuevamente cortaron el debate y hasta silenciaron el micrófono de la diputada Johanna Ortega cuando ella estaba hablando sobre el escándalo que sacude al presidente Santiago Peña y los sobres supuestamente encontrados en Mburuvicha Róga.

“Ante la imposibilidad de llevar adelante esta sesión porque no se tolera la crítica, la disidencia de los que pensamos diferente”, dijo la diputada Ortega, quien luego anunció que se retiraba de la sesión.

A esto el cartista Yamil Esgaib respondió a los gritos diciendo: “Puras intrigas son”, evitando que la opositora siga con su alocución. Antes pidió el cierre de debate.

“No es intriga, Yamil, yo no te interrumpí pese a la barrabasadas que dijiste hace un minuto. Se hacen los ofendiditos desde allí y no tienen la espalda para aguantar las críticas a su Presidente”, continuó Ortega.

Allí fue interrumpida nuevamente, ahora por el cartista Hugo Meza, quien ante la ausencia del presidente Raúl Latorre estaba a cargo de la sesión.

“Diríjase a la presidencia, diputada, no falte el respeto”, dijo el cartista Meza. Sin embargo, nada les decía a sus colegas cartistas que a los gritos interrumpían a cualquier opositor, violando el reglamento interno.

“Son unos cobardes, y no me importa si me sancionan, pero son unos cobardes, porque no quieren saber de dónde el Presidente anda con sobres de 10.000 dólares en Mburuvicha Róga, y son cobardes y no se plantan. Este lugar es un show y es un circo”, manifestó la legisladora opositora.

Johanna Ortega fue más dura después y calificó de manga de corruptos a los oficialistas y les enrostró que están salpicados en diferentes escándalos.

“Es una absoluta vergüenza que no se permita hablar del escándalo que hay con Yamy Nal, el escándalo con los sobres del Presidente, el escándalo con la venta de los votos. Manga de corruptos, y no tienen la espalda para defender nada y se reparten los sobres en pleno Mburuvicha róga“, fustigó la diputada.

Debido a la nueva censura, varios diputados opositores y colorados disidentes abandonaron la sala por lo que la sesión quedó sin quorum.

Debido a eso, el cartista Meza ironizó indicando que se llamaría a una sesión extra y que espera que “los que quieran trabajar por el país estén”.

Sin embargo, no se tuvo la sesión extraordinaria quedando todos los puntos del orden del día en el tintero.