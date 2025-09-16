Marido de empleada despedida responsabiliza a Peña “si llega a pasarme algo a mí o a mi entorno”

En conversación con ABC Color, el marido de una ex empleada de la residencia presidencial Mburuvicha Róga que fue despedida por el presidente Santiago Peña por supuesto hurto tras la aparición de sobres con miles de dólares en efectivo en la casa del mandatario, dijo que el presidente pidió su “cabeza” en su lugar de trabajo privado y responsabilizó a Peña y a su entorno de cualquier cosa que pueda pasarle en el futuro.

Luz Maribel Candado, su hijo y su hermana trabajaban como empleadas en Mburuvicha Róga hasta que en julio de este año Luz fue acusada por el presidente Peña por la desaparición de dinero en efectivo de la residencia presidencial.

La mujer y su familia fueron sometidos a pruebas de polígrafo por personal militar y fueron despedidos sin que se les comunicaran los resultados de esas pruebas y sin que se presentara evidencia que los vinculara con la supuesta desaparición de efectivo.

Los despidos tuvieron lugar poco después de que Luz Candado - según relató - entregó un par de sobres con alrededor de 100.000 dólares en efectivo cada uno, que habían sido encontrados en la residencia presidencial.

“El presidente pidió mi cabeza”

Hugo Romero, pareja de Luz Candado, es un exmilitar que trabajaba en seguridad privada para un amigo cercano al presidente Peña y manifestó que, luego del despido de su esposa de Mburuvicha Róga, el mandatario “pidió mi cabeza en mi trabajo”.

Romero comentó que luego se enteró de que la prueba de polígrafo realizada a su esposa y los otros miembros de su familia fue realizada por personal militar, concretamente el teniente de Caballería César Portillo y la teniente primera de Justicia Militar Sonia Liz Benítez.

El esposo de la empleada cuestionó la humillación a la que su esposa fue sometida luego de años de trabajo para la familia del presidente Peña y la acusación “sin pruebas” que fue lanzada en su contra.

“Los poligrafistas no son fiscales ni jueces para acusarte”, agregó. “Acá entiendo que acá hay una orden o fue un circo armado, un montaje para sacarle a Luz Candado porque devolvió esa plata”.

“Si llega a pasarme algo a mí, a mi entorno familiar...”

Finalmente, Romero lanzó una advertencia.

“Si llega a pasarme algo a mí, a mi entorno familiar (...), culpale directo al presidente de la República del Paraguay Santiago Peña Palacios, Leticia Ocampo, primera dama de la nación paraguaya; teniente coronel Óscar Sostoa (jefe de seguridad del presidente), que se prestó también a esto; y a los dos poligrafistas”.