Sobres del Poder: Presidencia niega indemnización a exempleada de Peña, según abogado

El abogado Óscar Tuma reveló que fue contactado por Hugo Romero, esposo de Luz Candado, exempleada de Mburuvicha Róga, quien buscaba obtener una indemnización luego de su desvinculación dispuesta por el presidente Santiago Peña, tras un episodio de presunto hurto de sobres con miles de dólares en efectivo dentro de la vivienda presidencial.

Tuma explicó que, como en otros casos laborales, su primera intención fue propiciar una mediación antes de acudir a la justicia. En ese marco, mantuvo una conversación con César Ibarrola, director de Finanzas de la Presidencia, con quien evaluó la posibilidad de un resarcimiento económico.

Cargo de confianza

Sin embargo, Ibarrola le aclaró que la indemnización no correspondía, debido a que Candado ocupaba un cargo de confianza, regulado por la Ley N° 7445 de la Función Pública. Su artículo 103 establece que este tipo de nombramientos no genera derecho a indemnización.

“El presidente y su familia sentían que habían perdido la confianza en la señora, a quien conocían desde antes de la asunción y que luego fue llevada a Mburuvicha Róga para encargarse de tareas de la residencia”, expresó Tuma al relatar lo conversado con el funcionario.

Peña no accionará por supuesto robo

Según el abogado, Ibarrola también mencionó que, pese a la sospecha de un hurto de dinero dentro de la residencia oficial, el mandatario no impulsará ninguna acción penal contra la exempleada.

“Me manifestaron que preferían dar por terminada la relación laboral, pero no iniciar ninguna denuncia, pese a sentirse traicionados en su confianza”, indicó.