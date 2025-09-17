Reemplazante de Yamy Nal sorteará G. 10 millones de su salario y promete no venderse al cartismo

Un día después de la expulsión de Norma Aquino alias “Yamy Nal” por los audios de corrupción y compra de votos, su reemplazante en el Senado, Walter Janusz Ricardo Kobylanski Brandhuber, sorprendió con un inusual anuncio: sorteará una parte de su salario y aseguró también que no “negociará” su voto bajo ninguna circunstancia.

El legislador afirmó que no pondrá su voto a la venta al cartismo ni a ningún sector político, marcando distancia de las prácticas denunciadas en los audios que sacudieron a la clase política.

“No voy a vender mi voto, eso no va a pasar ni va a suceder. Por principio y por ética. Ni por 1 ni por 100 millones, y no hablo de guaraníes ni de dólares. Mi voto no tiene precio”, prometió el legislador que tomará juramento.

El parlamentario, identificado con el Partido Cruzada Nacional y cercano a Paraguayo “Payo” Cubas, reiteró su confianza en el liderazgo del excandidato presidencial.

“Confío en Payo total y absolutamente. Capaz que dos locos hacemos más. Mi intención es que los jóvenes usen la inteligencia artificial y dejen de ser desinformados. Ahí está el verdadero poder del cambio”, aseguró.

El inédito sorteo de su salario

Más allá de su postura política, lo que más llamó la atención fue el anuncio económico: el senador sorteará cada mes G. 10 millones de su salario entre ciudadanos registrados en las redes sociales del partido.

La mecánica será simple: Se realizarán dos sorteos de 5 millones cada fin de mes. Los participantes deberán inscribirse con los tres últimos números de cédula.

El legislador explicó que el 10% de sus ingresos serán destinados al partido, como lo hacen todas las bancadas, y el resto será distribuido para sostener su equipo de trabajo y apoyar a la ciudadanía.

Lucía Mendoza también promete que tampoco venderá su voto

Lucía Mendoza, quien reemplazará a Chaqueñito por dos meses dijo entender la desconfianza que tiene la prensa y la ciudadanía hacia los parlamentarios. Indicó que la peor cara que Cruzada mostró fueron de los tránsfugas que se pasaron al cartismo.

Indicó que no tiene interés en pasarse cartismo y que se quedará en Cruzada Nacional. “No vine para vender mi voto”, dijo al señalar que, si insisten con eso, perderán su tiempo.

Se registró un incidente entre los simpatizantes del equipo de Cruzada por las preguntas de los periodistas. La senadora Paredes intentó poner paños fríos a la situación y luego pidió disculpas.