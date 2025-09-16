Senado le muestra “el dedo del medio” a Yamy Nal y la expulsa del Congreso

La bancada de Honor Colorado de la Cámara de Senadores junto con senadores de otros sectores terminaron de expulsar por 40 votos (unanimidad de los presentes) a la senadora Norma Aquino, alias Yamy Nal (ANR, HC), por los polémicos audios en la que se la escucha conversando con el senador Javier “Chaqueñito” Vera en los que se devela un esquema que corrupción que salpica al primer anillo del cartismo.

En reemplazo de Yamy Nal asumirá Walter Janusz Ricardo Kobylanski Brandhuber y en reemplazo de Chaqueñito por 60 días Gladys Lucía Mendoza de Esparza, ambos de Cruzada Nacional.

Yamy Nal no se fue sin antes tirotear contra sus colegas oficialistas y opositores a quienes los calificó de “personeros”. También responsabilizó directamente al líder de la bancada cartista, Natalicio Chase de encabezar un complot en su contra y de filtrar los audios luego que ella se opusiera a un proyecto de ley del senador Silvio “Beto” Ovelar.

El senador Chase dijo que el caso avergüenza al Congreso y desvirtúa el trabajo que realizan. “Lo mas indignante es que la senadora no reconoce su error, como desinstalamos ante la ciudadanía que esos senadores se repartieron US$ 8 millones (...)”, dijo.

En su defensa Aquino reconoció que los audios son reales, pero que las informaciones fueron manipuladas. También se lanzó contra otros de sus colegas que siguen firmes pese a cometer delitos por nepotismo, planillerismo y narcotráfico.

La oposición planteó al pleno utilizar el reglamento vigente, aprobado en diciembre del 2024, que exige una mayoría calificada de dos tercios (30 de 45). Sin embargo, el cartismo consideró que deberían basarse en lo que señala la Constitución Nacional, que establece una mayoría simple (la mitad mas uno de los presentes), al igual que lo hicieron con Kattya González (independiente).

La senadora Blanca Ovelar (ANR, independiente) solicitó al pleno incluir a Chaqueñito en el pedido de pérdida de investidura y llamó la atención del hecho. “Esta exclusión selecta afecta la legitimidad de la decisión”, indicó.

El senador Ignacio Iramain (independiente) también respaldó la propuesta. Aquino también se sumó a la propuesta y dijo que no fue ella quien mencionó los US$ 20 mil. La moción se puso a consideración del pleno, pero no prosperó por falta de votos.

También Aquino perdió la votación para acceder a un plazo de siete días hábiles para hacer uso del derecho a la defensa.

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) npidió que no le vuelvan a amenazar con expulsarla, si no que le saquen directamente, y dijo que si la sacan su partido la va a defender.

La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) antes del desenlace final dijo que estaban a minutos de rescatar la banca que legítimamente le pertenece a la oposición y a Cruzada Nacional. “Le digo al Partido Colorado porque el 50% de la culpa se va, pero quedó el otro 50%. Es un muerto que van a tener que cargar y es una mierda que van a tener que soportar y a lo mejor va a volver a reventar por la cara de ustedes nomas otra vez” (sic).

Se tiró contra Beto Ovelar y dijo que ella no es “trato apu’a”. También dijo que le están protegiendo a un bandido, le trató de “chicanero” y “filicóptero” a Rafael Filizzola (PDP), coimera a Celeste.