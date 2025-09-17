Usan “Gafas de poder” para soportar que seguirá impune la patoteada y censura cartista en Diputados

Opositores reclamaron hoy en Mesa Directiva, que ayer -una vez más- la mayoría cartista en Cámara de Diputados, molesta porque se menciona el caso de #Los sobres del Poder, vinculado al presidente de la República, Santiago Peña, censuró el debate en la sesión, apelando primero a la patoteada (gritos e insultos) para luego directamente imponerse mediante el “cierre de debate”.

Esta actitud antidemocrática ya se tornó un hábito en la Cámara Baja por parte del cartismo y no hay intenciones de cambiarla, aparentemente, ya que la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) comentó que su colega cartista Yamil Esgaib, uno de los más reincidentes, ratificó que seguirá incidentado cada vez que “se hable mal” del gobierno de Santiago Peña.

“Hemos manifestado nuestra disconformidad respecto a lo que se viene dando con la censura en el debate, también le hemos expresado al presidente (de Diputados) Raúl Latorre (ANR, HC) que ayer (martes) estuvimos con el presidente del Congreso (el senador cartista Basilio ”Bachi” Núñez) también hablando de este tema y el chake constante a gente de la oposición, con amenazas de pérdida de investidura cuando a ellos no les gusta algo", comenzó relatando Vallejo.

La legisladora remarcó que ellos (los cartistas) son oficialismo y “se van a tener que aguantar las críticas” al gobierno, así como ellos (los opositores) son conscientes de que son minoría, pero eso no implica que puedan acallarlos.

“Hubo de vuelta un cruce, se habló de ofensas de cada sector pero finalmente uno de los involucrados (Yamil Esgaib) terminó diciendo que él va a seguir haciendo, sacando el dedo del medio, porque eso está bien, porque eso es primario, entonces, qué tipo de conversación podés tener en ese sentido”, lamentó Vallejo.

Este reclamo ya se viene repitiendo semana tras semana, sobre todo en lo que refiere a cercenar el debate mediante ofensas y patoteadas, que se ven azuzadas por la impunidad que ofrece hacia sus correligionarios cartista el presidente Latorre.

Con ese tipo de actitudes, “¿qué es lo que podés conversar cuando tratás de llegar a un consenso, de mantener un ambiente de respeto en el disenso, porque eso se pidió“, remarcó Vallejo.

Comentó que, incluso en la Mesa Directiva, se caldearon los ánimos, para que finalmente todo concluya con Esgaib ratificando “claramente que siendo su presidente (Peña) el objetado, es como que le objetaran a él, que era como un ataque hacia él y tenía que salir a defender”.

Manteniendo el afán democrático que debería prevalecer en el Congreso, Vallejo insistió en que ni siquiera piden que no defienda sus posiciones, sino que los dejen hablar a ellos y no se les interrumpa ni censure. Sin embargo, todo quedó en la nada.

En sus redes, Vallejo compartió una publicación posando con sus “gafas de poder”, haciendo referencia a la frase de la senadora cartista expulsada Norma Aquino, alias “Yamy nal”, que dijo que portar sus lentes de sol le daban el “superpoder” de enfrentar a sus colegas y decir todo lo que piensa.

De hecho, se le consultó posteriormente al presidente de Diputados si tomarán alguna medida para evitar al menos las patoteadas, que son la que trasgreden el reglamento, y se limitó a decir que “están trabajando en eso”, aunque la solución está en sus manos, llamando reglamentariamente al orden o sancionando por inconducta a sus pares reincidentes.