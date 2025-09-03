Latorre apaña recurrente e impune patoteada de cartistas en Diputados

La sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de ayer se vio interrumpida en la etapa de oradores, cuando estaba en uso de palabra el diputado Raúl Benítez (independiente), quien estaba haciendo referencia a la senadora cartista Lizarella Valiente, momento en que el diputado cartista Yamil Esgaib se ubicó detrás de su curul.

“Yamil viene a hablar de mí a mis espaldas, retírese de acá por favor, señor. Maleducado”, reclamó el opositor.

Ahí se desató un primer cruce de palabras, donde mientras se retiraba hasta su lugar, Esgaib siguió vociferando y haciendo gestos, a lo cual se sumó a la distancia el diputado aliado cartista Jatar “Oso” Fernández.

El presidente de la Cámara en ese momento se limitó a solicitar a sus colegas “respeto al orador”. Nadie le hizo caso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Latorre volvió al país, sigue en modo proselitista y chicanea entrega de video de “La madrina”

“Por favor paren todo. Vamos a poner orden y respetarnos entre todos los colegas”, se limitó a decir primeramente Latorre, quien notoriamente se evidenció sobrepasado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dedo del medio del diputado Esgaib

Los ánimos, no obstante, se fueron caldeando cada vez más, mientras como de criaturas de la etapa inicial de colegio se tratasen, el diputado Esgaib hacía gestos con el dedo el medio desde su banca.

Luego se sumaron otros como el diputado cartista Esteban Samaniego, que por cierto posee cinco pedidos de desafuero cajoneados –gracias al blindaje cartista–, cuatro de ellos por agresión física.

Lea más: “Patoteada” de Jatar: Latorre impone la “ley del “ñembotavy” y lanza “peligrosa idea”

La diputada opositora Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) también reclamó que son “los mismos barrabravas de siempre”, haciendo referencia a que Jatar acumula impunes episodios similares, incluso contra colegas mujeres, como cuando la diputada Leidy Galeano (Yo Creo) denunció amedrentamiento en una sesión.

Benítez le pidió a Latorre simplemente aplicar el reglamento y “llamar al orden” a los cartistas, pero este optó por declarar un cuarto intermedio y suspender momentáneamente la sesión, a diferencia del caso del opositor Miguel Martínez (PLRA), a quien llamaron al orden por decir “colorratas” y sintiéndose aludidos y ofendidos los cartistas.