Comisión del Senado escuchará a periodista y a jueces por mafia de los pagarés

La comisión “antimafia” de los pagarés del Senado convocó a una reunión para el próximo lunes 22 de septiembre, en la que fue invitado Carlos Benítez, periodista, abogado y director del diario El Observador. Benítez fue baleado recientemente en un atentado que estaría vinculado a sus investigaciones sobre la mafia de los pagarés, una red de usura y extorsión que afecta a miles de funcionarios públicos, en especial a docentes y personal de blanco.