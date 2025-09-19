Comisión del Senado escuchará a periodista y a jueces por mafia de los pagarés

La convocatoria oficial establece como punto central del orden del día la audiencia con el periodista Carlos Benítez y con jueces de paz de la Primera Circunscripción Judicial de la Capital y la Décimo Sexta de Central, las zonas más golpeadas por el esquema criminal.
El presidente de la comisión especial, el senador Rafael Filizzola (PDP), explicó que el objetivo es recabar testimonios directos y analizar medidas para frenar un negocio ilícito que ya no solo daña la economía de las familias, sino que también pone en riesgo la vida de quienes investigan y denuncian.
El atentado contra Carlos Benítez generó repercusión al considerarse un ataque a la libertad de prensa. Organizaciones de periodistas han exigido garantías de seguridad y una investigación transparente para desmantelar a la red criminal.
Advertencia de juicio político
A inicios del mes, senadores advirtieron sobre la posibilidad de que el Congreso impulse un juicio político contra ministros de la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de los pagarés, considerado el “robo del siglo”.
Los legisladores denunciaron que miles de víctimas —en su mayoría ciudadanos vulnerables— han sido despojados de sus recursos mediante demandas judiciales basadas en pagarés falsos o manipulados, con la complicidad de abogados y jueces.