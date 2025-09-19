Personal doméstico de Peña manejaba Mburuvicha Róga, ironiza senadora

Luz Candado es la exfuncionaria del Gabinete Civil que se encargaba de la coordinación del personal doméstico de las residencias presidenciales y quien denunció al presidente de la República, Santiago Peña, por acusarla de la desaparición de un sobre con dinero en efectivo del vestidor del mandatario en Mburuvicha Roga. La mujer fue sometida a pruebas de polígrafos e interrogatorios sin posibilidad de defensa, para ser desvinculada posteriormente, según denunció.

Ante esto, varios referentes del cartismo sostienen que la mujer básicamente montó sola una estructura de tráfico de influencias en la institución, con lo que pareciera ser hasta se encargaba de designar los cargos, incluso con más poder que el propio Presidente de la República.

La senadora Esperanza Martínez ironizó las acusaciones contra la exfuncionaria, ya que durante mucho tiempo el cartismo intentó instalar que Santiago Peña desempeñaba un liderazgo independiente a Horacio Cartes, presidente de la ANR y padrino político de Peña, y que ahora personal doméstico tendría más influencias que el propio mandatario en una institución directamente a su cargo.

“Pero qué simpático. Ayer nomás dedicaban todo su esfuerzo a tratar de hacernos creer que el presidente Peña es independiente de Cartes, toma sus propias decisiones, nambré luego, un líder. Pero ahora resulta que el personal doméstico de Mburuvicha Roga, le montó una red de tráfico de influencias y prácticamente controlaba todo su entorno. Al final, de Rambo pasó a Tribilín”, se burló la senadora en su cuenta de la red social X.

Denuncia de “Los Sobres del Poder”

La excoordinadora del Gabinete Civil de la Presidencia de la República Luz Candado fue despedida por el propio presidente Santiago Peña, tras la supuesta desaparición de un paquete con presuntos miles de dólares en Mburuvicha Róga, según denunció la exfuncionaria.

El despido de Candado se dio luego de que la exfuncionaria, conforme reveló la misma, había entregado supuestamente ya sobres dos similares -con US$ 100.000 cada uno- al propio mandatario.

Aunque Peña se refirió públicamente a este escándalo -denominado “Los sobres del poder”-, no descartó la existencia de los dólares ni si existe registro financiero de los mismos.

Desde la oposición exigen que Peña de explicaciones ante las denuncias, ya que además de los sobres con dinero, el uso del polígrafo contra civiles, el origen del dinero y el manejo discrecional de los recursos estatales constituyen hechos de suma gravedad.