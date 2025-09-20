Municipales 2026: partidos políticos buscan afianzar a sus candidatos en ciudades del interior del país

Autoridades de Patria Querida recorren, este fin de semana, el país con miras a las elecciones municipales 2026. La gira incluye los departamentos de Caaguazú, Alto Paraná y Canindeyú.
El motivo de esta gira es visitar ciudades en donde los equipos políticos tienen posibilidad de presentar candidaturas fuertes, indican.
Stephan Rasmussen, presidente de PPQ, es el principal impulsor de la “Mesa: unidos por Asunción” busca replicar el espacio de diálogo y consenso en otras localidades.
“La oposición debe estar unida y presentar una opción real de poder y de gobierno para la ciudadanía que anhela el cambio, esto solo es posible si todos renunciamos a pretensiones particulares para apoyar a intendentables con chance real de victoria y con una lista de concejales en alianza, que acompañe el proyecto” señaló.
Este sábado la comitiva recorrió: Nueva Londres, Hernandarias, Ciudad del Este, Nueva Esperanza, Minga Porã y Puente Kyjha, donde mantuvieron varias reuniones.
Indican que una joven emprendedora y odontóloga será quien represente a Patria Querida en la lista de concejales de una fuerte alianza en Hernandarias. Se trata de Evelyn Florentín.
“En Francisco Caballero Alvarez (Puente Kyjha) el actual concejal Raúl Sosa, conocido por sus denuncias ante las graves irregularidades del ejecutivo municipal, es quien articula la lista de concejales que apoyará al candidato a la intendencia, aquí se busca un acuerdo total que incluya al PLRA”, agregó.
También comentan que en Minga Porã el concejal Walter Espínola aspira a la intendencia y articula una lista de concejales.