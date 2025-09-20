Política

Municipales 2026: partidos políticos buscan afianzar a sus candidatos en ciudades del interior del país

El sector político se moviliza con miras a las elecciones municipales del año que viene. Las ciudades del interior son visitadas por autoridades partidarias que llevan apoyo a los posibles candidatos.

Por ABC Color
20 de septiembre de 2025 - 21:14
Stephan Rasmussen, presidente del Partido Patria Querida, visita el interior del país con miras a las municipales.
Autoridades de Patria Querida recorren, este fin de semana, el país con miras a las elecciones municipales 2026. La gira incluye los departamentos de Caaguazú, Alto Paraná y Canindeyú.

El motivo de esta gira es visitar ciudades en donde los equipos políticos tienen posibilidad de presentar candidaturas fuertes, indican.

Stephan Rasmussen, presidente de PPQ, es el principal impulsor de la “Mesa: unidos por Asunción” busca replicar el espacio de diálogo y consenso en otras localidades.

“La oposición debe estar unida y presentar una opción real de poder y de gobierno para la ciudadanía que anhela el cambio, esto solo es posible si todos renunciamos a pretensiones particulares para apoyar a intendentables con chance real de victoria y con una lista de concejales en alianza, que acompañe el proyecto” señaló.

Este sábado la comitiva recorrió: Nueva Londres, Hernandarias, Ciudad del Este, Nueva Esperanza, Minga Porã y Puente Kyjha, donde mantuvieron varias reuniones.

Indican que una joven emprendedora y odontóloga será quien represente a Patria Querida en la lista de concejales de una fuerte alianza en Hernandarias. Se trata de Evelyn Florentín.

Lea más: Habrá elecciones en Ciudad del Este, pero no en Asunción

“En Francisco Caballero Alvarez (Puente Kyjha) el actual concejal Raúl Sosa, conocido por sus denuncias ante las graves irregularidades del ejecutivo municipal, es quien articula la lista de concejales que apoyará al candidato a la intendencia, aquí se busca un acuerdo total que incluya al PLRA”, agregó.

También comentan que en Minga Porã el concejal Walter Espínola aspira a la intendencia y articula una lista de concejales.

